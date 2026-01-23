България

Новите заплати в МВР: До 4700 евро за ръководството

МВР влиза в новата година с индексирани възнаграждения и традиционни коледни бонуси

23 януари 2026, 12:17
Новите заплати в МВР: До 4700 евро за ръководството
Източник: Георги Димитров/Vesti

В ъзнагражденията в сектор „Сигурност“ влизат в нова фаза след приемането на еврото и гласуваните промени в Наредбата за заплатите на държавните служители. С въвеждането на индексацията от 5%, договорена от Народното събрание, таванът на месечните възнаграждения по върховете на министерството е заложен да надхвърли границата от 4700 евро.

Промените са част от приетия механизъм за секторна подкрепа на доходите, който обвързва заплатите в бюджетната сфера с данните на Националния статистически институт (НСИ) за потребителските цени. Според разписаните правила, повишението цели да компенсира натрупаната инфлация и да гарантира стабилност на стандарта в системата.

Актуализираната Наредба за възнагражденията вече дефинира новите параметри, по които ще се изчисляват доходите на служителите, отразявайки икономическата реалност на България в еврозоната.

Ръководните постове: Кой колко получава днес?

Според актуалните промени, Главният секретар на МВР вече получава основно възнаграждение от 4743 евро. Неговите заместници също отбелязват значителен ръст, като заплатите им са фиксирани на 4283 евро.

Ето как изглежда йерархията на доходите в системата към момента:

  • Шефове на дирекции: 2922 евро;
  • Началници на отдели: до 2108 евро;
  • Разследващи полицаи: 2076 евро;
  • Полицейски инспектори: от 1505 евро до 1946 евро (в зависимост от степента).

Специалисти и бонуси

Промените засягат и експертите в централната структура на министерството. Служителите с научна степен „доктор“ и магистрите вече достигат таван от 1254,63 евро. За квалифицираните работници в дирекция „Управление на собствеността“ максималното възнаграждение е определено на 895,48 евро.

Освен актуализираните месечни доходи, в системата вече бе разпределен и коледният бонус от 400 лева (около 204 евро), който бе изплатен на всички служители без наложени дисциплинарни наказания.

Новите нива на заплащане имат за цел не само да компенсират инфлационния натиск, но и да стабилизират кадрите в системата в условията на новата икономическа среда в еврозоната.

Източник: Държавен вестник, strategy.bg, МВР, Министерски съвет на Република България, НСИ, Синдикална федерация на служителите в МВР, Закон за държавния бюджет за 2026 г.    
възнаграждения сектор Сигурност заплати държавни служители приемане на еврото индексация на заплати компенсация инфлация наредба за заплатите Министерство на вътрешните работи йерархия на доходите коледен бонус икономическа среда еврозона
