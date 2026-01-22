БНБ предупреждава: Как да разпознаем фалшивото евро само с три стъпки

Радев: Готови сме и можем да претворим волята за промяна в дела

С лед официалното въвеждане на единната европейска валута в България, Българската народна банка (БНБ) излезе с важни указания към гражданите. Централната банка напомня, че защитните елементи на евробанкнотите са изключително надеждни, но е необходимо всеки от нас да знае как да ги проверява бързо и лесно без нужда от специални уреди.

(Във видеото: Как собственик на магазин от Казанлък разкри сам схема за фалшиво евро)

За да не станете жертва на измами, експертите съветват да прилагате метода „ПИПНИ, РАЗГЛЕДАЙ и НАКЛОНИ“:

ПИПНИ: Истинската банкнота има специфична структура – тя е шумяща и твърда на пипане. В основните изображения (числата на номинала и буквите) се усеща ясно изразен релеф.

РАЗГЛЕДАЙ: Когато вдигнете банкнотата срещу източник на светлина, трябва да видите водния знак и защитната нишка, които са интегрирани в хартията.

НАКЛОНИ: При промяна на ъгъла се сменят цветовете и изображенията на холограмната лента. Числото на номинала в долния лев ъгъл променя цвета си от смарагдовозелен в тъмносин.

Какво да правим при съмнение?

От БНБ са категорични: ако имате и най-малкото съмнение в истинността на банкнотата, която ви подават – откажете да я приемете.

В случай че вече сте взели банкнота и по-късно установите, че тя вероятно е подправена, трябва незабавно да уведомите полицията или да се обадите на телефон 112.

Важно предупреждение: Опитът да платите с банкнота, за която знаете, че е фалшива, е престъпление. Фалшификатите нямат стойност и при предаването им в банката не се изплаща никакво обезщетение.

Подробна информация за защитните елементи на серията „Европа“ може да бъде намерена на официалните страници на БНБ и Европейската централна банка .

Бърз съвет: Не се доверявайте на „улични обменители“ или съмнителни лица, предлагащи „изгодни“ курсове. Използвайте само лицензирани банкови клонове и обменни бюра, за да гарантирате сигурността на парите си.