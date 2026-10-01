Свят

Германия отново намали акциза върху горивата: Бензинът и дизелът поевтиняват

Мярката влиза в сила за три месеца, но бензиностанциите не са задължени автоматично да прехвърлят цялото намаление върху цените

Василена Василева Василена Василева

1 октомври 2026, 08:58
Германия отново намали акциза върху горивата: Бензинът и дизелът поевтиняват
Източник: AP/БТА

 

Второ понижение на акциза върху горивата за тази година влезе в сила в Германия от полунощ. Мярката ще действа три месеца и се очаква да намали цената на бензина и дизела с до 16,7 евроцента на литър, предаде ДПА.

Правителството предприе стъпката в отговор на високите цени на горивата, които оказват влияние и върху инфлацията.

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  • Ще усетят ли шофьорите понижението

Септември е бил рекордно скъп месец за зареждане на гориво в Германия. Очаква се новото намаление на акциза да доведе до понижение на цените на бензиностанциите, но размерът на ефекта ще стане ясен през следващите дни.

Причината е, че бензиностанциите нямат пряко задължение да прехвърлят изцяло намалението върху крайната цена.

Мярката се прилага на ниво гориво, което напуска складовете и рафинериите. Въпреки това се очаква цените на повечето бензиностанции да реагират сравнително бързо, както се е случило при предишните понижения на акциза през май и юни, както и при подобна мярка през 2022 г.

Още във вторник и сряда са отчетени по-ниски цени на горивата.

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  • Очаква се постепенно поевтиняване

Браншовата организация en2x съобщи, че намалението на акциза ще започне да се отразява на крайните цени още от полунощ.

По-предпазлива позиция за скоростта на понижението зае Германският автомобилен клуб ADAC.

„Цените ще спаднат постепенно“, заяви експертът по пазара на горива Кристиан Лаберер преди влизането в сила на мярката.

По думите му от ADAC са призовали намалението да бъде прехвърлено изцяло върху цените възможно най-бързо, но съществуват опасения, че ефектът няма да бъде еднакъв за всички шофьори.

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  • Има и критики към мярката

Намаляването на акциза беше критикувано с аргумента, че мярката не е достатъчно целенасочена и може да намали стимулите за пестене на гориво.

Друг аргумент е, че от нея няма да се възползват по един и същи начин всички потребители.

Поддръжниците на решението от своя страна посочват, че при настоящите високи цени на горивата това е един от начините за бързо облекчаване на разходите на шофьорите.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Владимир Сахатчиев    
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