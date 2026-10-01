Завръщането на един Ангел: Миранда Кер отново стъпи на модния подиум след 9 години пауза

Е дин от най-обичаните супермодели в света - Миранда Кер, направи грандиозно и неочаквано завръщане на модния подиум. По време на Седмицата на модата в Париж 43-годишната австралийска красавица дефилира за ревюто на Stella McCartney - почти десетилетие след последната си поява на модно шоу, пише Page Six.

Бившият „ангел“ на Victoria’s Secret привлече всички погледи, дефилирайки с елегантна рокля в цвят морска пяна с голи изрязани участъци около талията, подчертаващи перфектната ѝ коремна преса, обемни подплънки на раменете и минималистичен грим.

В компанията на легенди

Последната поява на Миранда Кер на подиум бе за марката Moschino през юни 2017 г. Завръщането ѝ за Stella McCartney е едва третото ѝ дефиле за дизайнерката в цялата ѝ кариера.

Miranda Kerr makes surprise return to the runway after nearly a decade https://t.co/lKHh6JP5sJ pic.twitter.com/kLGiN31Slk — Page Six (@PageSix) September 30, 2026

Кер обаче не бе единственото голямо име от миналото, което изненада публиката в Париж. На подиума за същото ревю се появиха още Карли Клос (34 г.), която през последните години се е посветила на семейството и трите си деца, както и 52-годишната легенда Амбър Валета, която от две години и половина не беше дефилирала.

Ще разпери ли отново крилата за Victoria’s Secret?

Миранда Кер официално окачи известните си „ангелски крила“ на Victoria’s Secret през 2013 г. Изненадващото ѝ завръщане на подиума точно сега - броени седмици преди очакваното ново годишно шоу на марката за бельо - веднага подклади спекулациите в модните среди, че бившият супермодел може отново да се завърне в редиците на марката.