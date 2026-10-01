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Единственото нещо, което принцеса Кейт редовно забравя при всяко излизане

Принцесата на Уелс сподели с усмивка за навика си да забравя лични вещи по време на ангажименти. Откровението ѝ открехва вратата към последиците от лечението, през което премина, и борбата ѝ да се върне към нормалното си ежедневие

Стела Христова Стела Христова

1 октомври 2026, 10:52
Единственото нещо, което принцеса Кейт редовно забравя при всяко излизане
Източник: Getty Images

П ринцеса Кейт води изключително динамичен и натоварен живот – между ангажиментите си на съпруга, майка на три деца и бъдеща кралица на Великобритания. Поради това не е изненада, че 44-годишната кралска особа понякога има своите човешки моменти на разсеяност, пише HELLO!

В сряда Кейт се присъедини към екипа на транспортната служба "West Sussex Minibus" в Пулборо. Целта на посещението ѝ бе да насочи общественото внимание към организацията, която осигурява превоз на хора със затруднена подвижност от района.

Принцесата лично се качи в микробуса, за да вземе 94-годишната Стела Дрюет от дома ѝ, след което седна до нея и двете поведоха топъл и сърдечен разговор.

По време на срещата Кейт се пошегува с това какво най-често пропуска, когато излиза за подобни събития. „Всички винаги тичат след мен и викат: „Забравихте си чантата!“, през смях сподели Мидълтън.

Дамската чанта обаче не е единственото нещо, което Кейт трудно държи под око. Преди време тя сподели пред подкастърката Джована Флетчър, че постоянно губи и мобилния си телефон.

„Тя ми каза, че е известна с това, че много трудно следи къде си оставя телефона“, разкри Джована пред "The Times". „Винаги го губи. Поради тази причина абсолютно всичките ѝ коледни подаръци за съответната година бяха свързани с аксесоари за откриване на телефона, за да спре да го губи.“, каза още тя.

Проявите на разсеяност при Кейт най-вероятно са страничен ефект от химиотерапията, на която се подложи по време на борбата си с рака през 2024 г.

Едно от най-трудните когнитивни предизвикателства за нея през този период е била загубата на способността да се концентрира – нещо, за което тя разказа откровено при посещението си в болницата "Christie NHS Foundation Trust" през юни 2026 г.

„Не знам как е било при вас, но аз нямах никаква възможност да чета или наистина да се фокусирам върху каквото и да било“, сподели тогава тя с един от пациентите.

„Оцветяването се превърна в моя начин да изследвам интересни неща и да правя нещо, което не изисква краен резултат или завършен продукт“, добави тя. „Това бе просто начин да се забавлявам и да превключа съзнанието си.“, каза още принцесата.

Кейт съобщи, че е в пълна ремисия през януари 2025 г. чрез съобщение в социалните мрежи – по-малко от година след като разкри диагнозата си пред света.

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15 снимки
принцеса Кейт
принцеса Кейт
принцеса Кейт
принцеса Кейт

„Исках да се възползвам от възможността да благодаря на болницата „Роял Марсдън“ за изключителните грижи през изминалата година“, написа тогава тя.

„Моята най-сърдечна благодарност е към всички, които тихо вървяха рамо до рамо с Уилям и мен, докато преминавахме през това. Не бихме могли да искаме повече. Грижите и съветите, които получих през цялото време като пациент, бяха изключителни.“, сподели тя.

Кейт допълни: „Истинско облекчение е, че вече съм в ремисия. Напълно фокусирана съм върху пълното си възстановяване. Всеки, който е преминал през диагнозата рак, знае, че е нужно време да се приспособиш към новата си реалност. Въпреки това гледам напред към една пълноценна година. Има толкова много неща, за които да се радвам. Благодаря на всички за непрестанната подкрепа.“

Редактор: Стела Христова
Кейт Мидълтън Борба с рака Химиотерапия Разсеяност Загуба на концентрация Ремисия Кралско семейство Възстановяване
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