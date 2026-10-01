Пеевски: Цените отидоха в Космоса, където Демерджиев трябваше да отиде

Л идерът на ДПС Делян Пеевски отправи нови критики към вътрешния министър Иван Демерджиев.

Той съобщи, че от ДПС предстои да разкрият как да поскъпнали цените, по думите му има интересни връзки за съветници в кабинета на премиера, които са "чести гости" на производители на мантинели, предаде DarikNews.bg.

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Според Пеевски се отклонява темата за полетите.

"Демерджиев не иска истината за тези полети, документите трябва да ги показва, който казва, че не съм ги платил", обясни той.

"Казал съм ясно, че аз и моето семейство сме ги заплатили полетите. Нека Демерджиев да докаже, че са платени от тази фирма. Такова нещо няма, никога моите полети не са плащани от фирми за мантинели", посочи той.

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По думите му се отклонява вниманието от истински важните теми.

"Цените хвърчат, отидоха в Космоса, където той трябваше да отиде", допълни Пеевски.