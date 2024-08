Звезден годеж: Адел ще се омъжи за спортния агент Рич Пол

А дел потвърди, че скоро ще се омъжи за своя възлюбен, 42-годишния спортен агент Рич Пол. 36-годишната певица направи неочаквано признание по време на концерт в Мюнхен.

След като един неин почитател шеговито помоли звездата да стане негова съпруга, Адел отговори: „Не мога да се омъжа за теб, защото вече съм сгодена, но благодаря за предложението!“

Слуховете за годежа на Адел и Рич Пол се носят от 2022 г. Певицата неведнъж е забелязвана с пръстен на безименния пръст, много подобен на годежен. Веднъж певицата дори накара обществеността да мисли, че вече е омъжена, но се оказа, че това все още не е така.

