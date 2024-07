„Резервоарът ми е празен“: Адел планира голяма почивка от музиката

А дел обяви, че ще си вземе "голяма почивка" от музиката след предстоящите си концерти, като заяви: "Нямам никакви планове за нова музика."

Британската певица, която прекара последните две години с уикенд концерти в Лас Вегас, ще изнесе концерт в Европа следващия месец за първи път от 2016 г. насам.

