"Не ставай смешен": Адел се скара на зрител, който прекъсна шоуто ѝ (ВИДЕО)

Б ританската певица Адел се сблъска със злонамерен зрител, който я атакува с викове „Долу прайда“ по време на концерт в Лас Вегас, съобщава ДПА.

Във видеоклип, широко разпространен в социалните мрежи, 36-годишната изпълнителка прекъсва изпълнението си в „Цезар Палас“, пита смутителя дали е глупав и дали е дошъл на концерта ѝ, само за да извика "Долу прайда!", след което го призовава: "Не ставай смешен. Ако нямаш нещо хубаво за казване, по-добре млъкни!“

Adele goes off on audience member who yelled “Pride sucks” at her concert tonight:



“Did you come to my f*cking show and just say that Pride sucks? Are you f*cking stupid? Don’t be so f*cking ridiculous. If you have nothing nice to say, shut up, alright?” pic.twitter.com/M3yl2mdzLV