Адел отложи концертите си в Лас Вегас заради заболяване

С лед като обяви, че е болна, Адел отложи всички концерти през следващия месец в Лас Вегас, предаде Би Би Си.

Британската певица съобщи в социалните си мрежи, че лекарите са ѝ казали да си почива, но не разкри подробности за заболяването си.

