Знаехте ли, че някои от най-любимите ви песни са крадени?

А мериканската певица Майли Сайръс най-сетне е постигнала съгласие с ямайския изпълнител Майкъл Мей, която я обвини в плагиатство и в замяна искаше компенсация от 300 млн. долара.

Крайната сума, за която са се договорили Сайръс и Мей, не се разкрива.

Това обаче далеч не е първата случка в историята на музиката, в която някой хит в крайна сметка се оказва откраднат.

Днес ще си говорим за любимите песни на стотици хиляди, които са били обвинени за плагиатствани.

My sweet lord (1970 г.) – Джордж Харисън, вероятно копие на He’s so fine (1962 г.) – Рони Мак

Случаят: След като „Бийтълс” спират да съществуват като група, Джордж Харисън издава албума All things must pass, продуциран от Фил Спектор, който включва и песента My sweet lord. За нея Рони Мак твърди, че е копие на He’s so fine – песен, която той композира осем години по-рано за групата The Chiffons.

Развръзката: My sweet lord се превръща в същински хит след дебюта на сингъл албума на Джордж Харисън. Съвсем скоро обаче той е обвинен в кражба, което потвърждава и съдът след направена експертиза. В крайна сметка бившият член на „Бийтълс” решава да купи правата на песента през 1981 г. за малко повече от половин милион долара и по този начин да сложи край на случая.

Stairway to heaven (1971 г.) - Led Zeppelin, вероятно копие на Taurus (1967 г.) – Spirit

Случаят: През 1971 г. на бял свят излиза албумът Led Zeppelin IV, в който присъства може би най-големият хит на Led Zeppelin - Stairway to heaven. Парчето става голям хит, но въпреки това много хора намират прилики между него и това на група Spirit на име Taurus.

Развръзката: През 2016 г., подразнени от лукса, в който живее Джими Пейдж и неговите колеги от Led Zeppelin, наследниците на Ранди Калифорния – лидер на Spirit и композитор на песента Taurus, решават да заведат дело за плагиатство. В крайна сметка съдът отсъжда в полза на Джими Пейдж и Led Zeppelin, но наследниците на Ранди Калифорния не спират да търсят истината.

Thriller (1984 г.) – Майкъл Джаксън, вероятно копие на Exorcismo (1966 г.) – Луикси Толедо

Случаят: През 2018 г. в свое интервю за EL PAIS Куинси Джоунс твърди, че Майкъл Джаксън е „откраднал много песни”. Твърдение, което поставя под съмнение таланта на обичания от поколения певец и подхранва обвинения на Луикси Толедо, който сочи с пръст Джако за плагиатство от десетилетия. Испанецът е категоричен, че Thriller е направен по негова композиция от 1966 г.

Развръзката: От 1985 г. Луикси Толедо е подал няколко обвинения в плагиатство срещу Майкъл Джаксън. Той има няколко документи от съда, в които те признават приликата между двете парчета, но въпреки това защитниците на Джако отказват да компенсират финансово испанеца. През януари 2019 г. Толедо публикува видео в Youtube, в което съобщи, че е постигнал съгласие с наследниците на Джако, които ще му изплатят 100 000 долара. Първият транш от 50 000 долара е бил преведен още през 2013 г., а вторият ще му бъде предоставен през 2023 г.

Bitter sweet symphony (1997 г.) - The Verve, вероятно копие на The last time (1965 г.) - Rolling Stones

Случаят: През 1964 г. Андрю Олдам, мениджърът на The Rolling Stones, създава The Andrew Oldham Orchestra – музикален проект, който цели да предлага симфонични версии на парчетата на обичана рок банда. В един от албумите The Rolling Stones Songbook той включва версия на песента The last time, от която са заимствани части в Bitter sweet symphony на The Verve.

Развръзката: Въпреки че The Verve се уговарят с британците да заемат една част от парчето, като 50% от печалбите ще отиват в сметката на The Rolling Stones, адвокатите на рокаджиите не смятат така. Те твърдят, че заимстваната част е повече от уговорената и искат да получават 100% от печалбата. През април 2019 г. обаче враждата е прекратена и Мик Джагър заедно с колегите си от The Rolling Stones решава да отстъпи цялата печалба само и единствено на музикантите от The Verve.

Viva la vida (2008 г.) – Coldplay, вероятно копие на If I could fly (2004 г.) – Джо Сатриани

Случаят: Viva la vida, част от албума Viva la Vida or death and all his friends, е едно от най-разпознаваемите парчета на британската банда Coldplay. Може би, защото на повечето от нас им звучи твърде познато. Например като музиката от If I could fly на Джо Сатриани?

Развръзката: През 2009 г. съдът в Калифорният прекратява делото за плагиатство, заведено от страна на Джо Сатриани, в обвинение към британската група Coldplay. Според непотвърдени източници Coldplay и Сатриани са се разбрали да приключат спора в съда и да се разберат далеч от прожекторите и микрофоните.

