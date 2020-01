Дърмот Кенеди – това ли е новият Ед Шийран?

Д ърмот Кенеди е на 28 години и е на път да се превърне в следващата голяма звезда, не само в Ирландия, а и в целия свят.

През 2019 г. той пусна дебютния си студиен албум „Without Fear“ и вече окупира сърцата на множество фенове.

Някои го наричат „новия Ед Шийран, но по-меланхоличен“, а Дърмот отвръща с усмивка на тези сравнения.

Как започва всичко?

Като малък Дърмот е обсебен от футбола и не знае, че иска да стане музикант, преди да навърши 16 години. Тогава той отива в Дъблин, за да бъде уличен музикант, вдъхновен от изпълнители като Дейвид Грей и Фой Ванс, пишат от „Red Bull”.

Музика на улицата

Дърмот взима китарата и разчита на гласа си, за да впечатли хората на улицата в Дъблин. Но разказва за изданието „GQ“, че това не е лесна работа. Кенеди споделя за случай, когато той свири, а група момчета минават и хвърлят кутия с мляко към него. Тя пада в калъфа на китарата му и всичко става в мляко.

Все пак има и хора, които оценяват труда му – веднъж някой хвърля банкнота от 100 долара в отворения калъф на китарата.

Класическа музика в университета

Дърмот учи класическа музика в университета, където остава за 3 години, но признава, че не е бил от най-сериозните ученици.

Веднъж след като се ориентира, че иска да гради солова кариера, той отново излиза да свири на улицата, за да събере пари за запис. Тогава идва ред на популярната музика, за да привлече вниманието на хората.

Кенеди споделя в интервю, че песента, на която минувачите винаги спират, е “Thinking Out Loud” на Ед Шийран.

(Видеото е от 2014 г., когато Кенеди свири кавъри на улицата, за да събере пари за авторската си музика).

Големият пробив

Скоро след разпространението на първите му песни в „Spotify“, една от тях е избрана и показана в Discover Weekly - плейлист с песни, който автоматично се появява на всеки потребителски акаунт.

Dublin, my thanks will forever fall short! I think something special happened in there over the last two nights! That was the most incredible feeling, and the most beautiful way to wrap up this year. Thank you for everything this year, and for all your support. pic.twitter.com/sB4tEHKoLJ