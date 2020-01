Вижте най-гледаните песни в YouTube от 80-те до днес

П латформата за видеосподеляне YouTube представи своя списък с най-добрите музикални видеоклипове на всяко десетилетие от 80-те години до наши дни, пише "Billboard".

2010 - 2020 г.

Най-гледаният клип в историята на YouTube е песента "Despacito" на Luis Fonsi и Daddy Yankee, която е и на първо място в класацията за последното десетилетие. Клипът е събрал общо над 6.5 млрд. гледания.

Междувременно Ед Шийран е единственият изпълнител, който влиза в топ 10 с две песни - "Shape of you", класирана на второ място с 4.5 млрд. гледания и "Thinking out loud", класирана на десето място с 2.8 млрд. гледания.

Влюбени от деца: Ед Шийран и съпругата му в ново видео

2000 - 2010 г.

В топ 10 на песните от началото на новото хилядолетие има четири, които събират над 1 милиард гледания. На първо място с почти 2 млрд. гледания е Crazy Frog - Axel F.

Следва "Numb" на Linkin park с 1.3 млрд. гледания:

Над 1 млрд. гледания имат и песните "Bad Romance" на Lady Gaga и "You Belong With Me" на Taylor Swift.

1990 - 2000 г.

От това десетилетие има две песни, които издържаха изпитанието на времето и достигнаха 1 милиард гледания в платформата YouTube. На първо място е песента "November Rain" на американската банда "Guns N' Roses" с 1.2 млрд. гледания:

Песента "Smells like teen spirit" на "Nirvana" от 1991 г. също достигна 1 милиард гледания в YouTube. През изминалата година музикалното видео, което е качено на 16 юни 2009 г., надхвърля по 450 000 гледания на ден, което дава на Nirvana общо 730 милиона гледания за 2019 г.

Най-много видеото е гледано в САЩ (150 милиона), Бразилия (70 милиона), Мексико (64 милиона), Франция (31 милиона) и Великобритания (26 милиона), по данни на сп. "Fobres".

Smells Like Teen Spirit has just crossed 1 Billion views on @youtubemusic.https://t.co/g1A9lwpAGL — Nirvana (@Nirvana) 25 декември 2019 г.

На трето място в класацията на най-гледаните хитове от 90-те години е поставена песента "Zombie" на "The Cranberries", която има 980 млн. гледания.

1980 - 1990 г.

На върха в класацията за 80-те години отново е групата "Guns N' Roses" с песента "Sweet Child O' Mine", която има над 1 милиард гледания и стана първата песен от това десетилетие с толкова гледания.

На второ място е песента "Take on me" на групата "A-ha".

Песента има над 965 милиона гледания и по този повод групата реши да изненада своите фенове. За да отбележат настъпването на 2020 г. "A-ha" качиха песента отново в платформата, но този път във формат 4K. Към описанието на видеото те написаха:

"Гледайте го сега със зашеметяваща 4K резолюция и помогнете на това емблематично видео да достигне 1 милиард гледания! Познайте кога "Take On Me" ще достигне 1 милиард гледания, за да спечелите билети за концерт, самолетни билети и настаняване за двама, които ще се срещнат с "A-ha".

Става въпрос за концерта на групата на 7 февруари 2020 г., който ще се състои в Трондхайм, Норвегия.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram