Неиздавани песни на Дейвид Боуи ще бъдат представени през 2020 г.

Д ве редки колекции с неиздавани песни на Дейвид Боуи ще бъдат представени по-късно през тази година.

Парчетата ще бъдат достъпни на стрийминг платформите, както и под формата на албум, чиято премиера е планирана за 18 април 2020 г.

Шестте песни са събрани в мини албум със заглавието Is it any wonder?.

Първото парче представлява акустична версия на The man who sold the world и вече е достъпно на стрийминг платформите.

Дебютът на парчето съвпадна със 73-тата годишнина от рождението на Боуи (7-ми януари), както и с 50-тата годишнина от написването на самата песен.

Започвайки от 17-ти януари, по една от останалите пет песни ще бъде представяна всяка седмица.

Акустичната версия на The man who sold the world ще бъде включена и в друг албум с общо 9 парчета под заглавието CHANGESNOWBOWIE, от който ще бъдат издадени ограничен брой копия.

CHANGESNOWBOWIE ще съдържа записи на живо от ноември 1996 г. от репетициите на изпълнителя за концерта му в „Мадисън Скуеър Гардън” по повод 50-ия му юбилей.

Концертът е излъчван веднъж, във Великобритания, през 1997 г. по BBC Radio 1.

Дейвид Боуи си отиде от този свят на 10 януари 2016 г. на 69-годишна възраст след продължителна борба с рака.

