5 от най-цензурираните и забранявани песни 

М узиката е едно от изкуствата, където творците могат да изразят себе си, да покажат мнението си, да засегнат общественозначими проблеми и да накарат хората да се замислят.

Някои от тези послания обаче са считани за опасни и вредни за обществото. Затова през годините различни песни са били забранявани и премахвани от радиостанциите. Причините за забрана могат да бъдат както прекалено провокативен текст, така и текстове с политически препратки или обидни сравнения.

Ето няколко примера:

1. Olivia Newton-John- Physical (1981 г.)

Сингълът на звездата от "Брилянтин" е забранен от няколко радиостанции в америкнаския щат Юта, тъй като събужда неприлични асоциации.

2. Abba - Waterloo (1974 г.)

По време на войната в Персийския залив BBC не иска да рискува и заличава 67 песни от своя плейлист. Дори в тях да има съвсем малка препратка или метафора, свързана с армия, боеве, кораби, убийства, кавалерия или Близкия изток. Сред тези забранени песни е и прословутият хит на АББА - Waterloo.

3. The Who - My Generation (1965 г.)

Тази песен е забранена по причина, която не е свързана с текста ѝ. В нея са включени вокали, наподобяващи заекване; BBC се страхува, че това може да обиди хората с действителни проблеми със заекването и затова не дава ефир на песента. По-късно, когато сингълът се оказва огромен хит, те я разрешават.

4. Sex Pistols - God Save The Queen (1977 г.)

Тази песен се появява на фона на политическите състресения във Великобритания в края на 70-те години. 1977 г. е юбилейна за английската кралица. BBC проявява традиционлизъм и отказва да пусне песента, в която Нейно Величество е описана като "фашист".

5. Wings - Give Ireland Back To The Irish (1972 г.)

Събитията в Северна Ирландия през 1972 г., когато британските войски откриват огън и убиват 13 протестиращи, шокират нацията. Два дни след това Пол Макартни, съпругата му Линда и новосформираната група Wings записват песен по темата. BBC я забранява, защото смята, че е неподходяща за излъчване заради политическия ѝ характер.

