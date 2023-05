Археолози откриха работилници за мумифициране на хора и животни в некропола Сакара

У никални работилници за мумифициране на хора и животни са открити в некропола Сакара край Кайро, обяви Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет. Екипът от археолози, ръководен от генералния секретар на Върховния съвет за антиките Мустафа Уазири, е намерил и красиво изрисувана гробница отпреди 4400 години.

New discovery: #Egypt unveils ancient mummification workshops and tombs



Two human and animal embalming workshops, as well as two tombs, have been unearthed at the Saqqara necropolis south of Cairo.https://t.co/GxKbSk6N3k pic.twitter.com/0RKtmOOezu