"Зловещи, гигантски, със светещи в тъмното очи": “Призрачна акула” е открита край Тайланд

Н еобичайно изглеждащи видове акули бяха открити дълбоко в океана. Учените посочват, че тези обитатели на морското дъно сякаш са излезли от филм на ужасите

Този нов вид с огромни очи е вид, наричан още “призрачна акула“. Newsweek посочва, че това са едни от най-старите съществуващи риби.

Новата акула е наречена Chimaera supapae и има зловещи, гигантски, светещи в тъмното очи, огромна глава и подобни на пера перки, според нова статия в списанието Raffles Bulletin of Zoology.

Химерните или призрачни акули - известни също като риба плъх, риба призрак или риба заек - са далечни роднини на акулите и скатовете, отделили се от своите братовчеди преди около 400 милиона години. Призрачните акули са запазили много примитивни характеристики, подобни на древните видове риби.

Те растат на дължина до 1.8288 метра и имат удължени тела с големи глави и очи. Телата им обикновено са покрити с груби люспи, наречени дермални зъбци, а много видове имат дълга опашка, подобна на камшик. Те се хранят предимно с риба, ракообразни и мекотели.

Тези същества обикновено се намират дълбоко под повърхността на океана, на около 487 метра. Някои екземпляри дори са открити на дълбочина до 4419 метра, особено в Андаманско море край Тайланд, където е открит новият вид.

“Имаше само 53 известни вида химери в света, сега вече са 54. Химерите са рядкост в този регион на света“, казва пред Live Science Дейвид Ебърт, водещ автор на изследването и програмен директор на Тихоокеанския изследователски център за акули в Държавния университет в Сан Хосе в Калифорния.

