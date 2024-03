Мистериозна „русалка“ беше изхвърлена на плаж в Папуа Нова Гвинея

П ризрачни бели останки гниеща плът във формата на русалка бяха изхвърлени на брега на остров в Папуа Нова Гвинея и експертите са озадачени.

Странното морско създание вероятно е било морски бозайник, но точният му вид не е ясен, казаха експерти пред Live Science.

Мистериозната телесна маса била открита на 20 септември от местните жители на остров Симбери - малък вулканичен остров с население от около 1000 души в морето Бисмарк в провинция Нова Ирландия, според публикация във Facebook от New Irelanders Only (NIO).

Обектът е известен още като глобстер - неидентифицирана органична маса, която е изхвърлена на брега. Произходът на тези мистериозни останки е трудно да се определи, тъй като голяма част от трупа е изгнила и липсват части от тялото, които са изгубени в морето. В този случай по-голямата част от главата на създанието и големи парчета от плътта му ги няма.

Липсва информация за размера и теглото на трупа, тъй като не е бил правилно измерен, преди местните да го погребат, казаха представители на NIO пред Live Science. И никой не е събирал ДНК проби, което означава, че правилната идентификация е почти невъзможна.

Експертите не са успели да го идентифицират само от изображенията.

Хелене Марш, учен по околната среда от университета Джеймс Кук в Австралия, каза пред Live Science, че изглежда като морски бозайник.

„Отвъд това всеки може само да гадае“, добави тя.

Саша Хукър, експерт по морски бозайници в университета Сейнт Андрюс в Шотландия, успя да стесни предположението си малко повече.

„Прилича ми на много разложено китоподобно“, каза тя. Известно е, че китоподобните придобиват този цвят, когато кожата им падне, добави тя.

Най-разпространените китоподобни в района са китовете с къси перки (Globicephala macrorhynchus), въртящите се делфини (Stenella longirostris), пантропичните петнисти делфини (Stenella attenuata) и кашалотите (Physeter macrocephalus), според проучване от 2021 г. в списанието Pacific Science.

Ерих Хойт, изследовател в Whale and Dolphin Conservation в Обединеното кралство и автор на няколко книги за китоподобните, е съгласен, че глобстерът може да е малък кит. Той обаче вярва, че това може да бъде и дюгон или „морска крава“, за която е известно, че се храни с морски треви в плитките води в Папуа Нова Гвинея.

