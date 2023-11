„Скелетното езеро“ в Хималаите е пълно с останките на стотици древни хора

О коло и в самото езеро Рупкунд в индийските Хималаи има разпръснати няколкостотин тела, което му спечелило прозвището „скелетното езеро“. Местните предания разказват историята на древна група хора, попаднали в планинска градушка. Анализът на възрастта и генома на костите обаче разкриват нещо много по-странно и по-трудно за обяснение - между някои от жертвите има 1000 години разлика и са с много различен произход.

Roopkund Lake, high in the Himalaya, is home to one of archaeology's spookiest mysteries: the skeletons of as many as 800 people. But a 2019 study raised more questions than answers https://t.co/huf6upQizD

Разположен на 5 000 метра над морското равнище, Рупкунд се намира по-високо, от която и да е планина в Западна Европа или САЩ, така че стигането до там далеч не е лесно. Освен това напречно е само 40 метра. Въпреки това, трябва да има нещо, което да го е направило привлекателно, защото когато екип от учени от много университети взели проба от геномната ДНК от 38 скелета на Рупкунд, те открили три много различни етноса.

Както се очаквало, повечето били индийци, но ДНК-то на 14 други останки разкрива, че произходът им е от източното Средиземноморие, най-вероятно от някой гръцки остров. Произходът на един от индивидите изглежда е бил от Югоизточна Азия, което почти толкова далеч в обратната посока.

Освен това, радиовъглеродното датиране показа, че местните жители са починали преди повече от 1000 години, докато останалите много по-скоро - вероятно около 1800 г. сл. н. е. Още по-странно е, че по-старата група изглежда е дошла от много части на Индия, с най-малко два века разлика между най-старите и най-младите.

Roopkund glacial lake, also known as Mystery Lake or Skeleton Lake, is a high-altitude glacial lake located in Uttarakhand.



It is situated in the Chamoli district of the Garhwal region, nestled in the lap of the Himalayas.



The mystery of Roopkund Lake lies in the presence of… pic.twitter.com/T73j6liLPg