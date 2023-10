Разкриване на древната мистерия: Декодираха първата дума от свитъците в Херкулан

О бявиха първите победители в предизвикателството Vesuvius Challenge. Търсеше се някой, който може да помогне за разгадаването на древната мистерия.

Наградите бяха присъдени на трима души, помогнали за декодирането на първата дума от карбонизираните „нечетливи“ свитъци, които не са били прочетени близо 2000 години.

Какво пише?

Using AI, two students have discovered the Greek word for "purple" in scorched scrolls from Herculaneum



It's the first word ever discovered in the Vesuvius Challenge, a competition that offers a grand prize of $700,000 for finding letters or text in the 2,000-year-old papyrus pic.twitter.com/16NXu2hnft