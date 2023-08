Откриха древна райска градина в Персийския залив

О ще от древни времена земята Дилмун е била описвана като райската градина на Земята, където вълкът и агнето живеят в хармония и младостта е вечна. Днес археолозите научават повече за тази, някога легендарна, земя, след като открили проспериращо търговско общество, което имало толкова изобилни запаси от вода, че палмовите дървета натежавали от фурми почти без усилие.

The Sea of Death is a mythical place in the ancient Mesopotamian epic of Gilgamesh. It is said to be a vast body of water that surrounds the land of Dilmun, where the hero Gilgamesh travels in search of immortality. The sea is full of dangers, such as poisonous snakes, scorpions,… pic.twitter.com/OuvI5iCONb — -𝕟𝕠𝕓𝕠𝕕𝕪- (@Salty_The_Hag) August 21, 2023

„Свежата вода просто изникна от земята“, каза Джейн Муун, един от директорите на археологическата експедиция в Саар. „Това трябва да е било чудо за хората от Персийския залив.“

Саар бил един от градовете в древния Дилмун, който обхващал днешния остров Бахрейн в Персийския залив и части от източна Саудитска Арабия.

През около 1900 г. пр. н. е. Саар бил един от няколкото оживени места в Бахрейн, очевидно управлявани от град, чиито руини са под средновековна крепост на шест мили на североизток.

Търговците в района забогатели, когато кораби, натоварени с мед от Оман, спрели в Дилмун, докато пътували нагоре по Персийския залив към Вавилон в Месопотамия. По-късно медта била смесена с калай или олово, за да бъдат направени бронзови оръжия и инструменти.

Votive inscription of King Lagash: One of the inscriptions says, "The boats from the land of Dilmun carried wood," which is the oldest known written record of Dilmun and import into Mesopotamia. pic.twitter.com/eQl5QgqR79 — B꯭A꯭T꯭O꯭O꯭L꯭ 𒊩 𒁀𒌅𒌌 (@batoolkareem001) April 18, 2023

„Този много малък остров. . . внезапно получил монополизираща роля“, каза Дан Потс от австралийския университет в Сидни.

Дилмун бил известен със своите фурми, които били популярни дори в региони, където плодът бил често срещан. Перлите, за които се смята, че били наричани „рибешки очи“ в Месопотамия, също били използвани за търговия. В днешно време Бахрейн все още поддържа индустрията за производство на перли.

Дилмун постигал вечна слава в месопотамските религиозни текстове, където бил много възхваляван.

В един текст се казва:

В Дилмун враната не крещи,

птицата дар не вика дар-дар,

лъвът не убива.

Археолозите казват, че този текст показва, че месопотамците гледали на Дилмун като на земя на вечната младост:

Старата му жена не казва: „Аз съм стара жена“. Нейният старец не казва: „Аз съм стар човек“.

Qal'at al-Bahrain (Bahrain Fort) is on an artificial mound occupied from 2300 BC to the 18thC by Kassites, Greeks, Portuguese and Persians.



It was once the capital of the Dilmun civilization, the 'land of immortality', ancestral place of Sumerians and 'meeting point of gods'. pic.twitter.com/NVitwKwr6K — Jeremy Stunt (@JeremyStunt) July 31, 2023

Някои експерти казват, че ролята на Дилмун като пристанище, където корабите се запасявали с храна и вода, може да е повлияло и да е допринесло за славния му образ сред шумерите и по-късно вавилонците.

„Наистина, възможността пътуващите да си набавят провизии там, често, се оказвала животоспасяваща“, каза Гордън Дейвис от Университета на Алабама.

Потс отбелязва, че митовете за Дилмун обаче, предхождат големите селища в Бахрейн и може да се отнасят за по-ранни общества.

The Persians are not a Semitic people nor from the Middle East. The Persians, came from India..

The Gulf and the Middle East, the land of a Semitic people, Abraham, Babylonians, Akkadians, and Dilmun, they are all Semites. pic.twitter.com/RD1MiwcjVw — ن | Arab (@HistorySemitic) March 18, 2022

Руините на Саар - единственият открит град от периода Дилмун - показват около 80 каменни къщи, почти всички с по две стаи и двор. Не е ясно колко души са живели във всяка стая.

До града има гробище с около 1000 гробници. Бахрейн е известен с това, че има около 150 000 гробни могили, без да е ясно защо съществуват толкова много.

На най-високата точка на Саар се намира малък храм за поклонение към местните богове, който вероятно бил използван и като административен център.

През март екипът на Муун открил кухня, която има пещ за хляб и камина с опори за тенджера. Хората най-вероятно ядяли основно фурми, риба и месо от газели. Около 85% от костите, намерени на мястото, са от риба.

🔻The ancient capital of Dilmun, also refereed to as the Garden of Eden is believed to be the land of eternity portrayed in the "Epic of Gilgamesh", which describes the place of the ancestors of the Sumerians and the meeting point of the gods. pic.twitter.com/CuJNXeZuFP — Tanween Podcast EN (@tanwenmediaen) June 3, 2023

Градът бил изоставен около XVII век пр. н. е. по причини, които остават загадка.

Теорията на Муун е, че това се случило заради отдалечаващата се брегова линия. Потс казва, че прекъсването на търговията с мед или промени във водоснабдяването може също да са причинили гибелта на града.