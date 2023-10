Тира - Викингската кралица, чиято власт остава загадка

Е похата на викингите била изпълнена с могъщи крале, но проучванията показват, че викингските жени също имали значителна власт като владетели - особено жена на име Тира.

Четири наскоро анализирани рунически камъка споменават Тира по име, a един я възхвалява като „силата“ или „спасението“ на Демарк. Използвайки 3D-сканиране, изследователите свързали издълбаните върху тези камъни руни, за опитат да потвърдят, че всички те описват една и съща викингска кралица - Тира, което я прави изключително почитана фигура в тяхната история.

Никой друг мъж или жена в Дания от епохата на викингите не се споменава на толкова много рунически камъни, колкото кралица Тира - включително нейния съпруг, крал Горм, и синът ѝ крал Харалд Блутут, когото учените традиционно свързват с установяването на държавата Дания. Присъствието на името на кралица Тира върху четири рунически камъка предполага, че тя имала значително политическо влияние и може да е изиграла много по-голяма роля във формирането на Дания, отколкото се е смятало досега.

Разчитане на руните

Епохата на викингите е период от около 800 до 1050 г., в който мореплавателите от Скандинавия разширявали присъствието си в Европа чрез търговия и завоевания. През този период викингите издигнали големи рунически камъни в памет на важни хора, които починали. Създателите на тези камъни ги боядисвали с ярки цветове и ги поставяли на места, където много хора биха ги видели. В Дания са известни приблизително 250 рунически камъка от епохата на викингите.

Първото кралско седалище на Дания бил град Йелинг и именно там археолозите идентифицирали два рунически камъка, споменаващи кралица Тира, живяла през X-ти век. В първия се казва, че е бил поръчан от нейния съпруг, заявявайки:

„Крал Горм направи този паметник в памет на Тира, неговата съпруга, силата/спасението на Дания.“

Поръчителят на втория рунически камък бил синът на Тира -Харалд, на когото учените традиционно приписват основаването на държавата около 965 г. Текстът върху него гласи:

„Крал Харалд нареди този паметник да бъде направен в памет на Горм, баща му, и в памет на Тира, майка му; онзи Харалд, който спечели за себе си цяла Дания и Норвегия и направи датчаните християни“.

В допълнение към тях, археолозите открили още два рунически камъка в датските градове Беке и Леборг, които споменават както Тира, така и резбаря, който ги е правил - Равнунге-Туе. Руническият камък от Леборг гласи, че дърворезбарят Равнунге-Туе изрязал камъка в памет на Тира, която той описва като „неговата дама“ или „неговата кралица“.

Runes on Viking stones speak to an ancient queen’s power

Analysis of carved inscriptions more than 1,000 years old suggests the prominence of the Viking queen Thyra.



Need to wait for this to appear the right side of the paywall.https://t.co/GOj86E2KTO pic.twitter.com/hg4rqrgMpi