Златният кораб: Изгубеното кралско съкровище за 1 млрд. паунда

Н а 23 септември 1641 г. край бреговете на Корнуол потъва английски галеон на име Merchant Royal, натоварен със злато и сребро. Потъналият кораб е изгубен и до днес. Смята се, че в мокрите му корпуси се крие едно от най-ценните съкровища от потънали кораби в историята.

Почти сигурно е, че това е голямо съкровище, но дали е "корабокрушението за милиард паунда", описано от някои източници и агенции?

С какво се е занимавал корабът в своето време?

Merchant Royal е построен в Кралската военноморска корабостроителница в Дептфорд и е спуснат на вода през 1627 г.

За капитана на кораба, Джон Лимбрей, не се знае много, освен че след потъването на кораба той живее в Лаймхаус, Лондон.

