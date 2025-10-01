Животът на Ан Хатауей – вдъхновението зад великия Шекспир

Смъртта на Джеймс Дийн: Истината за катастрофата, която отне живота на идола преди 70 години

У илям Шекспир не се нуждае от представяне. Днес той е може би най-прочутият и влиятелен драматург в света, оставил зад себе си редица емблематични пиеси.

Името на Шекспир е навсякъде и продължава да бъде синоним на световната литература. Въпреки това, личният му живот остава до голяма степен мистерия – включително подробностите за десетилетния му брак.

Какво знаем за съпругата на Шекспир, Ан Хатауей? Може ли тя да е повлияла на творчеството му? Дали предстоящият драматичен филм „Хамнет“ представя майката на главния герой исторически вярно? Sky HISTORY разследва…

Тийнейджърът Шекспир се жени

Шекспир е роден в Стратфорд на Ейвън, днешна популярна туристическа дестинация. По-точната му рождена дата е малко по-неясна, но често се приема 23 април 1564 г., тъй като известно е, че е кръстен три дни по-късно.

Рождението на Ан е още по-загадъчно – приблизително през 1556 г. Това означава, че тя е била около 25 години, когато се омъжва за 18-годишния Шекспир през 1582 г. Тази разлика във възрастта предизвиква интереса на историците, особено след като Ан вече е била бременна от Шекспир по време на брака.

Щастливо начало на брачния живот… или не?

„Целият свят е сцена, а всички мъже и жени са просто актьори“, казва известен герой в комедията на Шекспир „Както ви харесва“. Може ли младият Шекспир да е бил „актьор“ и в по-модерен смисъл – да е забременил Ан случайно и да е бил принуден да се ожени, за да спаси честта на семейството си?

През 1582 г. е издадено разрешение за брак между Шекспир и „Ан Уейтли“. Ден по-късно двама приятели на Ан се съгласяват да бъдат финансови гаранти за сватбата. Историците смятат, че споменаването на „Уейтли“ вероятно е просто чиновническа грешка и че всъщност говорим за една и съща Ан.

Импровизираният характер на сватбата подхранва спекулациите, че тя е била донякъде наложена на младия Шекспир. Някои биографи дори предполагат, че това преживяване може да е породило у него дълбоко, скрито негодувание към съпругата му.

Шекспир наистина ли обичаше жена си?

Трудно е да се каже със сигурност, тъй като малко документи от онова време споменават Ан. Известно е, че тя и Шекспир имат три деца – Сузана (1583 г.) и близнаците Хамнет и Джудит (1585 г.).

През 1590-те години Шекспир се утвърждава на лондонската театрална сцена и прекарва голяма част от живота си в Лондон. Дали това е било само по професионални причини или поне отчасти за да държи жена си на разстояние? Дълго време учените смятали второто за вероятно, но наскоро открито писмо от 17-ти век хвърля нова светлина.

Писмото е адресирано до „добрата госпожа Шекспир“ и я моли за пари, които съпругът ѝ уж дължи на момче сираче на име Джон Бътс. На обратната страна се вижда отговор, отхвърлящ молбата – внимателният анализ показва, че това е написано от самата Ан.

Писмото показва, че Шекспир е живял в района на Тринити Лейн в Лондон и, както отбелязва проф. Матю Стегъл от Университета в Бристъл, „тя е била активно замесена във финансовите и социалните дела на съпруга си“. Очевидно двойката не само е живяла в английската столица, но и е поддържала близка и нежна връзка.

Ан остава вдъхновение за културни произведения. Например в романа на Маги О’Фаръл „Хамнет“ (2020) тя е посочена като Агнес – името, което реално фигурира в завещанието на баща ѝ. Филмовата адаптация на романа представя Джеси Бъкли в ролята на Агнес.