Любопитно

Животът на Ан Хатауей – вдъхновението зад великия Шекспир

Личният живот на Шекспир остава до голяма степен мистерия – включително подробностите за десетилетния му брак

1 октомври 2025, 14:23
Съдбоносна капитанска битка определя бъдещето на племената в “Игри на волята”

Съдбоносна капитанска битка определя бъдещето на племената в “Игри на волята”
Смъртта на Джеймс Дийн: Истината за катастрофата, която отне живота на идола преди 70 години

Смъртта на Джеймс Дийн: Истината за катастрофата, която отне живота на идола преди 70 години
Положителен тест за бременност ще разтърси Къщата на Big Brother

Положителен тест за бременност ще разтърси Къщата на Big Brother
Купуват ли си дипломи лекарите? Говори Лъчезар от “Игри на волята” (ВИДЕО)

Купуват ли си дипломи лекарите? Говори Лъчезар от “Игри на волята” (ВИДЕО)
Суровият Изолатор отново отвори врати в “Игри на волята”

Суровият Изолатор отново отвори врати в “Игри на волята”
Мути от Big Brother: Открих исляма след отвращение от поп фолк индустрията! (ВИДЕО)

Мути от Big Brother: Открих исляма след отвращение от поп фолк индустрията! (ВИДЕО)
Поп-фолк певицата Кати: Хората ме мислеха за някакво божество

Поп-фолк певицата Кати: Хората ме мислеха за някакво божество
Първи елиминиран съквартирант в Big Brother тази вечер

Първи елиминиран съквартирант в Big Brother тази вечер

У илям Шекспир не се нуждае от представяне. Днес той е може би най-прочутият и влиятелен драматург в света, оставил зад себе си редица емблематични пиеси.

Името на Шекспир е навсякъде и продължава да бъде синоним на световната литература. Въпреки това, личният му живот остава до голяма степен мистерия – включително подробностите за десетилетния му брак.

Какво знаем за съпругата на Шекспир, Ан Хатауей? Може ли тя да е повлияла на творчеството му? Дали предстоящият драматичен филм „Хамнет“ представя майката на главния герой исторически вярно? Sky HISTORY разследва…

  • Тийнейджърът Шекспир се жени

Шекспир е роден в Стратфорд на Ейвън, днешна популярна туристическа дестинация. По-точната му рождена дата е малко по-неясна, но често се приема 23 април 1564 г., тъй като известно е, че е кръстен три дни по-късно.

Рождението на Ан е още по-загадъчно – приблизително през 1556 г. Това означава, че тя е била около 25 години, когато се омъжва за 18-годишния Шекспир през 1582 г. Тази разлика във възрастта предизвиква интереса на историците, особено след като Ан вече е била бременна от Шекспир по време на брака.

Embed from Getty Images

  • Щастливо начало на брачния живот… или не?

„Целият свят е сцена, а всички мъже и жени са просто актьори“, казва известен герой в комедията на Шекспир „Както ви харесва“. Може ли младият Шекспир да е бил „актьор“ и в по-модерен смисъл – да е забременил Ан случайно и да е бил принуден да се ожени, за да спаси честта на семейството си?

През 1582 г. е издадено разрешение за брак между Шекспир и „Ан Уейтли“. Ден по-късно двама приятели на Ан се съгласяват да бъдат финансови гаранти за сватбата. Историците смятат, че споменаването на „Уейтли“ вероятно е просто чиновническа грешка и че всъщност говорим за една и съща Ан.

Импровизираният характер на сватбата подхранва спекулациите, че тя е била донякъде наложена на младия Шекспир. Някои биографи дори предполагат, че това преживяване може да е породило у него дълбоко, скрито негодувание към съпругата му.

  • Шекспир наистина ли обичаше жена си?

Трудно е да се каже със сигурност, тъй като малко документи от онова време споменават Ан. Известно е, че тя и Шекспир имат три деца – Сузана (1583 г.) и близнаците Хамнет и Джудит (1585 г.).

През 1590-те години Шекспир се утвърждава на лондонската театрална сцена и прекарва голяма част от живота си в Лондон. Дали това е било само по професионални причини или поне отчасти за да държи жена си на разстояние? Дълго време учените смятали второто за вероятно, но наскоро открито писмо от 17-ти век хвърля нова светлина.

Писмото е адресирано до „добрата госпожа Шекспир“ и я моли за пари, които съпругът ѝ уж дължи на момче сираче на име Джон Бътс. На обратната страна се вижда отговор, отхвърлящ молбата – внимателният анализ показва, че това е написано от самата Ан.

Писмото показва, че Шекспир е живял в района на Тринити Лейн в Лондон и, както отбелязва проф. Матю Стегъл от Университета в Бристъл, „тя е била активно замесена във финансовите и социалните дела на съпруга си“. Очевидно двойката не само е живяла в английската столица, но и е поддържала близка и нежна връзка.

Ан остава вдъхновение за културни произведения. Например в романа на Маги О’Фаръл „Хамнет“ (2020) тя е посочена като Агнес – името, което реално фигурира в завещанието на баща ѝ. Филмовата адаптация на романа представя Джеси Бъкли в ролята на Агнес.

Уилям Шекспир Ан Хатауей Брак Личен живот Драматург Хамнет Биография Стратфорд на Ейвън
Последвайте ни

По темата

Автобус пропадна в канавката на магистрала

Автобус пропадна в канавката на магистрала "Тракия"

Жилищна сграда се срути частично в Ню Йорк (ВИДЕО)

Жилищна сграда се срути частично в Ню Йорк (ВИДЕО)

Разследват брутален случай на физическо и сексуално насилие над дете в детска градина

Разследват брутален случай на физическо и сексуално насилие над дете в детска градина

Северният Атлантик се клати - и това е предупреждение за всички нас

Северният Атлантик се клати - и това е предупреждение за всички нас

Предлагат по-висока вдовишка добавка

Предлагат по-висока вдовишка добавка

pariteni.bg
Купувачите имат все по-малка лоялност към марката, търсят най-добрата сделка

Купувачите имат все по-малка лоялност към марката, търсят най-добрата сделка

carmarket.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 1 ден
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 1 ден
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 2 дни
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 1 ден

Виц на деня

Най-хубавото на старостта е, че си забравил колко глупости си правил.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>ЕС трябва да бъде отбранителна сила, а не само търговски блок</p>

Премиерът на Финландия: ЕС трябва да бъде отбранителна сила, а не само търговски блок

Свят Преди 20 минути

"Ние сме загрижени, аз съм много загрижен, и сега е моментът да се действа,“ заяви Петери Орпо

Неочаквана визия: Кейт Мидълтън с каубойска шапка и тиара на мач по ръгби

Неочаквана визия: Кейт Мидълтън с каубойска шапка и тиара на мач по ръгби

Любопитно Преди 20 минути

Принцесата на Уелс се появи с неочаквана украса по време на срещата си с английския женски отбор по ръгби

Колоездачи откриха изчезнала жена, скитаща се полугола и кървяща

Колоездачи откриха изчезнала жена, скитаща се полугола и кървяща

Свят Преди 50 минути

"Беше уплашена и много предпазлива. Отне около половин час, преди да започне да говори“

Колко тежи човешката душа – теорията за 21 грама

Колко тежи човешката душа – теорията за 21 грама

Любопитно Преди 50 минути

Теорията за 21 грама е хипотеза на д-р Дънкан Макдугъл, който предполага, че човешките души имат маса

Кремъл заплаши европейските лидери с преследване

Кремъл заплаши европейските лидери с преследване

Свят Преди 51 минути

Песков: В руския език наричаме това просто кражба

Бус се удари в ремарке на тир в София

Бус се удари в ремарке на тир в София

България Преди 1 час

Пострадал е шофьорът, който е закаран в болнично заведение

Двама военни пилоти загинаха в Италия

Двама военни пилоти загинаха в Италия

Свят Преди 1 час

Спасителните екипи са намерили останки от самолета, обхванати от пламъци

<p>Тръмп гарантира военна защита на Катар</p>

Доналд Тръмп: Атака срещу Катар е заплаха за САЩ, гарантира военна защита

Свят Преди 1 час

САЩ ще „предприемат всички законни и подходящи мерки – включително дипломатически, икономически и, ако е необходимо, военни“

Лорън Санчес събра погледите на космическия рожден ден на Сидни Суини

Лорън Санчес събра погледите на космическия рожден ден на Сидни Суини

Любопитно Преди 1 час

Самата Суини също привлече медийното внимание, облечена в мини рокля с метални елементи и звездички, носена някога от Бритни Спиърс

Откриха академичната година в Софийския университет

Откриха академичната година в Софийския университет

България Преди 1 час

Докторантските стипендии се увеличават с около 27%, а тези за всички студенти – с 15 на сто

<p>Франция разследва петролен танкер от тайният руски &quot;сенчест флот&quot;</p>

Франция разследва петролен танкер от "сенчеста флотилия", закотвен край бреговете ѝ

Свят Преди 2 часа

Москва е обвинявана, че използва своя таен „сенчест флот“ от остарели петролни танкери, за да заобикаля санкциите, наложени от западните съюзници

Ужас в Стара Загора: Мъж държал заключени две жени за проституция

Ужас в Стара Загора: Мъж държал заключени две жени за проституция

България Преди 2 часа

Случаят, разкрит на 29 септември 2025 г., разтърсва обществеността с бруталността си

България се топи: НСИ отчете ускорен спад на населението през 2024

България се топи: НСИ отчете ускорен спад на населението през 2024

България Преди 2 часа

Към 31 декември 2024 г. населението на страната е едва 6 437 360 души

Мъск се готви да представи конкурент на "Уикипедия"

Мъск се готви да представи конкурент на "Уикипедия"

Технологии Преди 2 часа

Той обяви, че неговият стартъп за изкуствен интелект xAI подготвя платформа, наречена Grokipedia

Първи сняг заваля в съседна Сърбия

Първи сняг заваля в съседна Сърбия

Свят Преди 2 часа

Според прогнозите на сръбските метеоролози в следващите 48 часа се очакват още снеговалежи

,

Опасност от дронове: Латвия се превръща в суперсила

Свят Преди 2 часа

Опасността от Русия постепенно превръща Латвия в суперсила в сферата на безпилотните самолети

Всичко от днес

От мрежата

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg
1

Удря ни опасен циклон с порои и снеговалеж

sinoptik.bg
1

Почистиха района около Алботинския скален манастир

sinoptik.bg

Вижте гаджето на Давид от Биг Брадър: Съвременни Ромео и Жулиета (СНИМКИ)

Edna.bg

Внучката на Христо Стоичков разчувства мрежата (СНИМКИ)

Edna.bg

Когато традицията срещне шампионите: хляб и мед за волейболните герои

Gong.bg

Галатасарай почете Жота, но след това се подигра на Ливърпул

Gong.bg

НСИ обяви колко е населението на България

Nova.bg

Бомбена заплаха затвори „Октоберфест”, МВнР - с препоръки (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg