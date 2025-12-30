Любопитно

Струва си да знаете как да сведете до минимум вредите от алкохолните напитки

30 декември 2025, 17:05
Грешка №1 по празниците, не я повтаряйте
Източник: iStock/GettyImages

М ного хора не пият достатъчно вода, когато пият алкохол, което увеличава риска от дехидратация, главоболие и махмурлук. Струва си да знаете как да сведете до минимум вредите от алкохолните напитки.

Вижте няколко полезни съвета от РБК-Украйна, позовавайки се на уебсайта Eating well .

Какво се случва, ако не пиете вода?

Дехидратация

Според Science Direct, алкохолът е диуретик, така че може да се наложи да ходите до тоалетната по-често от обикновено, когато го пиете. В процеса губите вода и електролити, което увеличава риска от дехидратация.

Това може да причини главоболие, умора, световъртеж и суха кожа, което вече е проблем поради сезонните промени през зимата.

Въздействие върху съня

Алкохолът може да наруши REM фазата на съня и да увеличи броя на събужданията ви през нощта, което може да ви накара да се чувствате по-уморени и бавни на следващия ден.

Освен това, дехидратацията увеличава сърдечната честота и затруднява тялото да се успокои и възстанови.

Проблеми с храносмилането

Поддържането на здравословен воден баланс е ключово за правилното функциониране на храносмилателната система. Водата помага за придвижването на храната през храносмилателната система и подпомага движението на червата.

Въпреки това, дехидратацията може да допринесе за храносмилателни проблеми, включително подуване на корема и запек.

Махмурлук

Дехидратацията може да причини жажда, главоболие и умора. Важно е да се отбележи, че увеличаването на приема на вода, докато пиете алкохол, няма да премахне напълно махмурлука.

Прости съвети, които да следвате по време на празниците

Когато пиете алкохол по време на зимните празници, е важно да разберете, че няма безопасна доза. За да намалите вредните ефекти върху организма:

  • пийте вода у дома, преди да излезете на парти – особено важно е да останете хидратирани сутрин, ако ще пиете алкохол вечер
  • спазвайте важно правило – това означава да пиете пълна чаша вода преди и след всяка алкохолна напитка
  • електролити – пийте електролитна напитка по-рано през деня, ако планирате да пиете
  • дръжте вода до леглото си – пийте една преди лягане и друга сутрин след събуждане
  • яжте хидратиращи храни – плодове, супи, кисело мляко и смутита добавят хидратация

Източник: rbc.ua    
