Грешка №1 по празниците, не я повтаряйте

М ного хора не пият достатъчно вода, когато пият алкохол, което увеличава риска от дехидратация, главоболие и махмурлук. Струва си да знаете как да сведете до минимум вредите от алкохолните напитки.
Вижте няколко полезни съвета от РБК-Украйна, позовавайки се на уебсайта Eating well .
Какво се случва, ако не пиете вода?
Дехидратация
Според Science Direct, алкохолът е диуретик, така че може да се наложи да ходите до тоалетната по-често от обикновено, когато го пиете. В процеса губите вода и електролити, което увеличава риска от дехидратация.
Това може да причини главоболие, умора, световъртеж и суха кожа, което вече е проблем поради сезонните промени през зимата.
Въздействие върху съня
Алкохолът може да наруши REM фазата на съня и да увеличи броя на събужданията ви през нощта, което може да ви накара да се чувствате по-уморени и бавни на следващия ден.
Освен това, дехидратацията увеличава сърдечната честота и затруднява тялото да се успокои и възстанови.
Проблеми с храносмилането
Поддържането на здравословен воден баланс е ключово за правилното функциониране на храносмилателната система. Водата помага за придвижването на храната през храносмилателната система и подпомага движението на червата.
Въпреки това, дехидратацията може да допринесе за храносмилателни проблеми, включително подуване на корема и запек.
Махмурлук
Дехидратацията може да причини жажда, главоболие и умора. Важно е да се отбележи, че увеличаването на приема на вода, докато пиете алкохол, няма да премахне напълно махмурлука.
Прости съвети, които да следвате по време на празниците
Когато пиете алкохол по време на зимните празници, е важно да разберете, че няма безопасна доза. За да намалите вредните ефекти върху организма:
- пийте вода у дома, преди да излезете на парти – особено важно е да останете хидратирани сутрин, ако ще пиете алкохол вечер
- спазвайте важно правило – това означава да пиете пълна чаша вода преди и след всяка алкохолна напитка
- електролити – пийте електролитна напитка по-рано през деня, ако планирате да пиете
- дръжте вода до леглото си – пийте една преди лягане и друга сутрин след събуждане
- яжте хидратиращи храни – плодове, супи, кисело мляко и смутита добавят хидратация