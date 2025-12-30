Свят

Внучката на Кенеди почина само на 35 години

Тя каза, че лекарите са открили рака малко след като е родила дъщеря си

30 декември 2025, 21:40
Внучката на Кенеди почина само на 35 години
Източник: Getty Images

Т атяна Шлосберг, журналистка по екологични въпроси, внучка на президента Джон Ф. Кенеди, почина във вторник, съобщи семейството ѝ.

Тя беше на 35 години, предава Си Ен Ен.

Черната сянка над фамилията Кенеди

„Нашата красива Татяна почина тази сутрин. Тя винаги ще бъде в сърцата ни“, се казва в изявление на семейството, публикувано в социалните мрежи от Президентската библиотека и музея „Джон Ф. Кенеди“.

„Проклятието Кенеди“ удари отново: Внучката на JFK разкри, че умира на 35 години

Смъртта на Шлосберг идва само месец след като тя обяви диагнозата си терминална левкемия в есе в „Ню Йоркър“.

Тя каза, че лекарите са открили рака малко след като е родила дъщеря си през май 2024 г.

Източник: CNN    
Татяна Шлосберг Джон Ф. Кенеди Левкемия
Последвайте ни
Пожар в блок в София, евакуираха 20 души

Пожар в блок в София, евакуираха 20 души

Внучката на Кенеди почина само на 35 години

Внучката на Кенеди почина само на 35 години

Опитът за убийство на Путин - операция под фалшив флаг?

Опитът за убийство на Путин - операция под фалшив флаг?

Огромен банков обир за 30 млн. евро в Германия

Огромен банков обир за 30 млн. евро в Германия

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Колко пробег губят EV в екстремен студ? Китайски експерти провериха качествата на 67 модела

Колко пробег губят EV в екстремен студ? Китайски експерти провериха качествата на 67 модела

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 4 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 4 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 4 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 4 дни

Виц на деня

Това, че след новогодишното парти ме цепи главата и не помня нищо, почти се понася. По-лошото е, че в офиса колегите съчуствено питат: "Шефът вика…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

САЩ обявиха санкции срещу Иран и Венецуела

САЩ обявиха санкции срещу Иран и Венецуела

Свят Преди 1 час

Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на 10 лица и организации

Защитата на собственик на болница: Парите не са откраднати, а заприходени

Защитата на собственик на болница: Парите не са откраднати, а заприходени

България Преди 1 час

Съдът потвърди парична гаранция от 100 хил. лв. за обвиняемия

Тревога в Истанбул, танкери се сблъскаха в Мраморно море

Тревога в Истанбул, танкери се сблъскаха в Мраморно море

Свят Преди 4 часа

На мястото незабавно са били изпратени спасителни екипи

<p>Грешка №1 по празниците, не я повтаряйте</p>

Грешка №1 по празниците, не я повтаряйте

Любопитно Преди 5 часа

Струва си да знаете как да сведете до минимум вредите от алкохолните напитки

Драма на лифт в Италия, ранени, близо 100 блокирани

Драма на лифт в Италия, ранени, близо 100 блокирани

Свят Преди 5 часа

Изглежда, че кабината е пристигнала на горната станция с прекалено висока скорост

Защо Дженифър Лопес все още не излиза с никого година след развода с Бен Афлек

Защо Дженифър Лопес все още не излиза с никого година след развода с Бен Афлек

Любопитно Преди 5 часа

Година след развода с Бен Афлек, Дженифър Лопес е щастлива сама и не излиза с никого, фокусирайки се върху работата и децата си - тя наскоро сподели, че бившите ѝ мъже никога не са я обичали истински, но двамата с Афлек запазват близки отношения

Кориандър

Тази подправка е супер здравословна, задължителна е за всяка кухня

Любопитно Преди 5 часа

Разберете защо трябва да включвате тази ароматна зелена съставка в диетата си всеки ден

Бойко Борисов: Парите вече не изтичат, а влизат в хазната

Бойко Борисов: Парите вече не изтичат, а влизат в хазната

България Преди 5 часа

Принц Уилям

Кралско богатство: Разкриха доходите на принц Уилям за 2025 г.

Любопитно Преди 6 часа

Ролята на принц Уилям като принц на Уелс е свързана със значителни финансови ресурси

Спряха всички влакове под Ламанша

Спряха всички влакове под Ламанша

Свят Преди 6 часа

Причината е прекъсване на електрозахранването

Откриха издирвания на Витоша млад мъж

Откриха издирвания на Витоша млад мъж

България Преди 7 часа

Той е контактен и в състояние, което му позволява да се придвижва

Какво застрашава децата по Нова година и как да ги предпазим

Какво застрашава децата по Нова година и как да ги предпазим

Любопитно Преди 7 часа

Могат да се идентифицират пет ключови области на безпокойство: рискове от хранително отравяне, пожароопасни декоративни елементи, използване на пиротехнически средства, измръзване и рискът дете да се изгуби в тълпата

Крал Чарлз удостои Идрис Елба с рицарско звание

Крал Чарлз удостои Идрис Елба с рицарско звание

Любопитно Преди 7 часа

Крал Чарлз III удостои Идрис Елба с рицарско звание за борба с младежката престъпност, а Синтия Ериво от „Wicked“ с MBE за музика и драма в новогодишния почетен списък за 2026 г., където са наградени още футболистки, фигуристи и общо 1157 души

Голяма авария в центъра на София, без парно и топла вода на Нова година

Голяма авария в центъра на София, без парно и топла вода на Нова година

България Преди 7 часа

Очаква се топлоподаването да бъде възстановено на 1 януари 2026 г.

Има ли лаптопът ни конкретен срок на живота си

Има ли лаптопът ни конкретен срок на живота си

Технологии Преди 7 часа

Според някои твърдения в интернет, лаптопите имат предопределена продължителност на своята работа преди да е нужен нов и този срок може да бъде разбран чрез няколко семпли проверки на състоянието

Пътувате с карта в София? Ето какво се променя около Нова година

Пътувате с карта в София? Ето какво се променя около Нова година

България Преди 7 часа

Промяната е временна и е свързана с техническите процеси по преминаването към новата валута

Всичко от днес

От мрежата

Имат ли кучетата различни кръвни групи и има ли универсални донори

dogsandcats.bg

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg
1

Предстои ледена новогодишна нощ

sinoptik.bg
1

Оцелял от Мальовишката трагедия преди 60 години разказва

sinoptik.bg

Anti-aging без игли – кои са новите естествени алтернативи

Edna.bg

Поставяме ли наистина ново начало с Нова година – или просто си го обещаваме?

Edna.bg

Антъни Джошуа остава в болницата в Нигерия

Gong.bg

НА ЖИВО: Арсенал - Астън Вила, състави

Gong.bg

Евакуираха 20 души заради пожар в блок в София

Nova.bg

„Добре дошла, България“ грейна върху сградата на ЕЦБ във Франкфурт (СНИМКИ)

Nova.bg