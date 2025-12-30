Внучката на Кенеди почина само на 35 години

Т атяна Шлосберг, журналистка по екологични въпроси, внучка на президента Джон Ф. Кенеди, почина във вторник, съобщи семейството ѝ.

Тя беше на 35 години, предава Си Ен Ен.

Черната сянка над фамилията Кенеди

„Нашата красива Татяна почина тази сутрин. Тя винаги ще бъде в сърцата ни“, се казва в изявление на семейството, публикувано в социалните мрежи от Президентската библиотека и музея „Джон Ф. Кенеди“.

„Проклятието Кенеди“ удари отново: Внучката на JFK разкри, че умира на 35 години

Смъртта на Шлосберг идва само месец след като тя обяви диагнозата си терминална левкемия в есе в „Ню Йоркър“.

Тя каза, че лекарите са открили рака малко след като е родила дъщеря си през май 2024 г.