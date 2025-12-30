Какво застрашава децата по Нова година и как да ги предпазим

Д ългите зимни празници носят много ярки емоции, но именно през тези дни децата са по-склонни да се сблъскат с определени рискове – от неочаквани наранявания по време на фойерверки до изгубване в тълпа.

Светлана Орленко, експерт в отдела за експертна подкрепа на Федералния център за превенция към Института за изследване на детството, семейството и образованието, разговаря с „Рамблер“ за правилата за безопасност по време на новогодишните празници.

Могат да се идентифицират пет ключови области на безпокойство: рискове от хранително отравяне, пожароопасни декоративни елементи, използване на пиротехнически средства, измръзване и рискът дете да се изгуби в тълпата. Възрастните са отговорни за наблюдението на всички тези области.

Правилно боравене с пиротехника

Важно и просто правило при работа с фойерверки: децата са само зрители. Закупуването, съхранението и паленето на фойерверки и бенгалски огън е изключителна отговорност на възрастните. И не само моментът на изстрелване е важен, но и тяхното изхвърляне.

Какви опасности се крият в коледната елха, лампичките и свещите?

Тези предмети за домашен декор също са под постоянен контрол. Важно е да купувате сертифицирани лампички за елха. Преди употреба проверете целостта на кабелите. Всички лампички трябва да се изключват през нощта и когато напускате къщата.

„Свещите и бенгалските огънчета са предимно открит пламък, така че ги палете далеч от завеси, гирлянди и хартиени декорации. Не забравяйте да поставите свещите върху огнеупорна стойка. След като бенгалският огън изгори, потопете върха му в чаша вода, за да предотвратите тлеене“, казва експертът. Най-добре е да палите бенгалски огън на открито, тъй като искрите могат да повредят близки предмети.

Елхата трябва да бъде здраво закрепена , за да се предотврати падането ѝ след бутане от дете или домашен любимец. Важно е да поставите елхата на поне един метър разстояние от отоплителни уреди, радиатори и камини. Това изискване важи особено за живите елхи. Източниците на топлина влияят на скоростта на съхнене на елхата, която може да се запали за секунди.

Рисковете от новогодишното празненство

Според източник на „Рамблер“, родителите трябва да поддържат строг контрол върху храната по време на празничното угощение. На малките деца не трябва да се дават цели ядки, бонбони, грозде или риба с кости. Всички храни трябва да бъдат предварително нарязани на ситно.

Традиционните празнични салати с майонеза също представляват опасност за децата. Панкреасът на детето не е в състояние да произвежда необходимите ензими, за да ги усвои правилно. Ако решите да дадете на детето си руска салата, не забравяйте внимателно да проверите срока на годност, за да избегнете хранително отравяне.

Далеч от уличните тълпи

Големите тълпи от хора представляват опасност за децата. Експертът съветва: „Трябва да се подготвите за среща с тълпа у дома. Обсъдете как детето ви трябва да се държи, ако се изгуби. Определете място за среща. Колкото по-ясно определите местоположението, толкова по-добре. Например, ако се изгубите на входа на театъра, мястото ви за среща може да е „до лявата колона на главния вход“.

Тя препоръчва да се слага бележка с телефонен номер в джоба на дете в предучилищна възраст . За по-големи деца не забравяйте да проверите нивото на батерията на телефона и да се уверите, че всички важни номера са запазени в случай на спешност.

Светлана Орленко: „Дръжте децата си за ръце, докато ходят. Стойте далеч от площадките за изстрелване на фойерверки и сцената, където има най-големи тълпи“.

Рискове от хипотермия и измръзване

Зимните ваканции често означават дълги разходки навън. Ако подозирате, че детето ви има измръзване, ето списък с неща, които абсолютно трябва да избягвате.

Какво да НЕ правите:

Триенето на измръзналото място със сняг или груба кърпа ще увреди кожата и ще влоши нараняването.

Загряване бързо (чрез поставяне в гореща вода или загряване над открит пламък или радиатор). Топлината трябва да се прилага постепенно.

Разтривате със спирт или олио.

Пукате всички мехури по кожата, които може да се появят.

Какво трябва да направите:

Веднага влезте в топла стая.

Внимателно свалете мокрите дрехи и обувки.

Засегнатата област трябва да се затопли с телесна топлина (например, като се поставят измръзнали пръсти под мишницата) или с топла (но не гореща!) вода, като се започне от температура около +20°C и се увеличи постепенно до +40°C. Затоплянето може да е болезнено.

Дайте топла сладка напитка.

След затопляне се прилага суха стерилна превръзка.

Консултирайте се с лекар. Измръзване от втора или по-висока степен (когато се появят мехури) изисква незабавна медицинска помощ.

Повечето проблеми, според Светлана Орленко, могат да бъдат предотвратени чрез редовни разговори с децата за безопасност.

Важно е да се спазват тези правила:

1. Вземете предвид възрастовите характеристики на детето.

За деца под 6-годишна възраст са по-подходящи методи за обучение, базирани на игра, които симулират поведение на улицата, в кухнята или на детската площадка.

Между 7 и 10- годишна възраст заплахите се увеличават, като се появяват социални и информационни заплахи. Това е периодът, в който се въвеждат нови понятия: отговорност за действията и разбиране на последствията от действията.

По време на юношеството, задачата на родителите е да балансират контрола и доверието. Важно е тийнейджърите да бъдат включени в дискусии за безопасността и да бъдат насърчавани да изразяват мнението си.

2. В ежедневната си комуникация с децата създавайте атмосфера на доверие и откритост и поддържайте откровен диалог.

„Разговорите за опасности предизвикват силни емоции, независимо дали става дума за тревожност или фалшиво чувство за смелост. Родителите трябва да следят собствените си емоции по време на разговорите. Придържайте се към темата за подкрепа, съвместно решаване на проблеми и приемане на детето във всяка ситуация“, съветва специалистът.