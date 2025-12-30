Бойко Борисов: Парите вече не изтичат, а влизат в хазната

Н ад 10 млрд. лв. повече вече са в портфейла на държавата в сравнение с миналата година! Парите вече не изтичат, а влизат в хазната.

Това обяви във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"За тази година портфейлът на българската държава набъбна с 10 183 000 000 лв. Повече имат всички българи, събрани от това правителство през тази година", отчете Борисов във видеообръщение.

"Постигнахме рекордна събираемост през 2025 г. след удар по контрабандата и сивия сектор, при това - само за 11 месеца. Това означава повече пари за пенсии, заплати и инвестиции, а не за схеми и чадъри", допълни Борисов.