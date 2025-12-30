Свят

Огромен банков обир за 30 млн. евро в Германия

Обирът е станал вчера и е засегнал над 2500 клиенти на трезор

30 декември 2025, 17:05
Огромен банков обир за 30 млн. евро в Германия
Източник: EPA/БГНЕС

К радци са отмъкнали ценности на стойност около 30 милиона евро, след като са разбили приблизително 3200 сейфа в трезор на банка в западния германски град Гелзенкирхен, предаде ДПА, като се позова на правоохранителните органи. 

Обирът е станал вчера и е засегнал над 2500 клиенти.

Престъпници крадат милиони от германски банкомати

Това е една от най-големите банкови кражби от този тип в съвременната история на Германия, отбелязва ДПА.

Около 200 разтревожени клиенти са се събрали пред банковия клон, за да търсят информация за ценностите си. Част от тях са опитали да влязат насилствено в сградата, което е наложило полицията временно да затвори клона. 

Източник: БТА, Габриела Иванова    
Банков обир Гелзенкирхен Германия
