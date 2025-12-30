Любопитно

30 декември 2025, 16:40
Тази подправка е супер здравословна, задължителна е за всяка кухня
Кориандър   
Източник: iStock/GettyImages

К ориандърът, често добавян само за вкус, всъщност има редица ползи за здравето. Защо трябва да включвате тази ароматна зелена съставка в диетата си всеки ден, разкрива сайтът РБК-Украйна, позовавайки се на Eating well .

Какви са ползите от кориандъра за тялото?

Помага за понижаване на нивата на холестерола

Кориандърът е зеленолистно растение, което принадлежи към семейство Сенникоцветни. Съдържа естествени фитостероли, растителни съединения, които могат да поддържат здравето на сърцето и здравословните нива на холестерол. Кориандърът съдържа около 18 до 31 милиграма фитостероли на порция.

Фитостеролите намаляват абсорбцията на холестерол в червата, понижавайки нивата му. Препоръчва се консумацията на 2 грама фитостероли на ден, за да се понижат нивата на LDL (лошият холестерол) с 5-10%.

Дори и да не получите това количество само от кориандъра, редовната консумация на други храни като ядки, семена и пълнозърнести храни може да помогне за поддържането на по-здравословни нива на холестерол.

Поддържа здравословно кръвно налягане

Кориандърът съдържа антиоксиданти, включително лутеолин, лутеин, зеаксантин и кверцетин, които поддържат по-здравословно кръвно налягане, като насърчават производството на азотен оксид, сигнализираща молекула, която помага за отпускане на кръвоносните съдове и понижаване на кръвното налягане.

Намалява оксидативния стрес

Растителните съединения в кориандъра могат да помогнат за намаляване на оксидативния стрес и да поддържат съдовото здраве. Оксидативният стрес може да увреди кръвоносните съдове и с течение на времето да насърчи възпалението, увеличавайки риска от сърдечни заболявания.

Кориандърът съдържа също кверцетин и полифеноли, които са свързани с намалена сърдечно-съдова смъртност, което е друг потенциален път за намаляване на оксидативния стрес.

Подобрява вкуса без излишна сол или мазнини

Тази подправка мигновено подобрява вкуса, така че ви е нужно по-малко сол или мазнини, за да има храната добър вкус, което е много важно за здравето на сърцето.

Неговите свежи цитрусови нотки могат да подобрят вкуса на супи, салати, зърнени купи и протеинови ястия.

Как да добавяте правилно към ястията

За да извлечете максимални ползи от кориандъра, ето как да го добавите към ястията си:

  • супи и яхнии – добавете нарязан кориандър в края на готвенето, за да подобрите вкуса на топлите ястия, без да разчитате на излишна сол или тежки сосове
  • ориз или боб – добавете кориандър към ориз, киноа или консервиран боб със зехтин за лесно и вкусно допълнение към ястието
  • поръсете върху протеинови храни – такос, пържено пиле, риба на скара или растителни протеини с шепа нарязан кориандър за допълнителен цвят и тласък на антиоксидант

По темата

Източник: rbc.ua    
