Откриха издирвания на Витоша млад мъж

О ткрит е издирваният 22-годишен мъж в района на планина Витоша, съобщават от „Търсене и Спасяване - България“.

Той е контактен и в състояние, което му позволява да се придвижва. Предстои медицински екип да извърши преглед и да направи оценка на здравословното му състояние.

Търсят 22-годишен мъж на Витоша, използват и дрон

В спасителната операция участваха екипи на „Търсене и Спасяване - България“, Планинската спасителна служба, както и структури на Столичната дирекция на вътрешните работи.

Снощи операцията по издирването беше спряна поради понижаващите се температури, усложняващите се метеорологични условия и повишения риск от травми за екипите. Операцията бе подновена тази сутрин.

Преди приключване на работата на терен беше използвана звукова уредба, така че ако издирваният чува, да бъде информиран, че го търсят.