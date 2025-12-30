Кралско богатство: Разкриха доходите на принц Уилям за 2025 г.

О тчет от юни 2025 г. разкрива, че принц Уилям е получил внушителните 30 милиона долара като доход за втората си година от имението Херцогство Корнуол. Херцогство Корнуол е титла и имение, които той наследи, когато баща му, крал Чарлз, се възкачи на трона през 2022 г., пише списание PEOPLE.

Херцогство Корнуол публикува по-рано тази година своя Интегриран годишен отчет за 2025 г., който показва разпределяем излишък от 22,9 милиона британски лири за финансовата 2024–2025 г. Това е втората година на принц Уилям като херцог на Корнуол. Сумата покрива официалните, благотворителните и личните разходи на принц Уилям, Кейт Мидълтън и трите им деца.

Като действащ член на кралското семейство, принцът на Уелс не получава традиционна заплата. Вместо това годишните му разходи се покриват основно от Херцогство Корнуол – имение, създадено от крал Едуард III през 1337 г., за да осигурява средства за наследника на трона.

Това обширно имение, оценявано на над 1 милиард долара, обхваща около 130 000 акра в 23 графства в Англия и Уелс и включва земи, ферми, жилища и други активи в подкрепа на наследника и неговото семейство.

Когато крал Чарлз се възкачи на трона през 2022 г., принц Уилям стана новият херцог на Корнуол и ръководител на имението. Смята се, че принц Уилям плаща подоходен данък върху целия доход, който получава от Херцогство Корнуол, след приспадане на разходите за домакинството, чиито детайли не са уточнени.

След смъртта на кралица Елизабет II, източник от двореца заяви, че принц Уилям „се потапя изцяло“ в ролята си на ръководител на Херцогство Корнуол. Принцът на Уелс е направил няколко посещения в именията, включително и нощувка през май 2024 г., когато е посетил мястото на иновативен жилищен проект на Херцогството, насочен към борбата с бездомността в Нюкей.

През 2024 г. отчетът за първата пълна година на принц Уилям в тази роля подчерта и промени в неговите патронажи, включително промяна в позицията му във Футболната асоциация. Запален фен на футбола, той вече е патрон на ФА – позиция, която преди това се заемаше от баба му, кралица Елизабет. Уилям беше президент на ФА от 2006 г., като промяната отразява по-старшата му роля като принц на Уелс.

Освен това принц Уилям пое нови патронажи към благотворителната организация на Уелските гвардейци и Кралската земеделска асоциация на Корнуол, както и стана президент на Асоциацията „Виктория Крос“ и „Джордж Крос“. Той също така премина от президент към патрон на организацията Fields in Trust.

С поглед към бъдещето, според Интегрирания доклад за въздействие за 2025 г., Херцогство Корнуол остава фокусирано върху целта да се превърне в имение с нулеви нетни въглеродни емисии до края на 2032 г.