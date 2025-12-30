Тревога в Истанбул, танкери се сблъскаха в Мраморно море

Свят

На мястото незабавно са били изпратени спасителни екипи

30 декември 2025, 17:39
Източник: istock/Getty Images

В района на Флория в Истанбул бе обявена тревога, когато два танкера под флага на Азербайджан и Турция подадоха сигнал за бедствие. Инцидентът се е случил в открито море край Бакъркьой, като компетентните органи незабавно са мобилизирали спасителни екипи, предава "Фокус“.

Според съобщение на турското министерство на транспорта и инфраструктурата, двата танкера "са се сблъскали, докато са били закотвени в района на Киучукчекмедже. Става въпрос за танкера "Kalbajar" с дължина 141 метра и "Alatepe" с дължина 115 метра“.

Поради близостта на корабите до брега и съобщението за сблъсък между тях, на мястото незабавно са били изпратени спасителни екипи, както и влекач, които са подчинени на Главната дирекция за безопасност на бреговете.

Круизен лайнер и танкер се сблъскаха, има пострадали

До момента не е получена информация за ранени или разлив на нефт, а компетентните служби продължават да следят ситуацията и да разследват обстоятелствата, при които е настъпил инцидентът.

