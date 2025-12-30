България

Голяма авария в центъра на София, без парно и топла вода на Нова година

Очаква се топлоподаването да бъде възстановено на 1 януари 2026 г.

30 декември 2025, 14:31
Голяма авария в центъра на София, без парно и топла вода на Нова година
Източник: iStock/Getty Images

Г оляма авария спря парното и топлата вода в значителна част от центъра на София, като проблемът вероятно няма да бъде отстранен тази година.

От "Топлофикация София" съобщават, че е засегнат районът между бул. "Сливница", бул. "Христо Ботев", ул. "Ивайло", ул. "Отец Паисий", ул. "Дамян Груев", ул. "Добруджански край", ул. "Княз Борис I", ул. "П. Парчевич", бул. "Патриарх Евтимий", бул. "Прага", ул. "Доспат", бул. "Тотлебен", бул. "Пенчо Славейков", но информацията все още се актуализира. 

Авария остави на студено центъра на столицата

Спряно е топлоподаването и на сгради в близост, в Зона Б-5, Зона Б-18, "Сердика" и "Крива Река".

Очаква се парното и топлата вода да бъдат пуснати на 1 януари 2026 г., в 12:00 часа.

София Топла вода Авария
