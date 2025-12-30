САЩ обявиха санкции срещу Иран и Венецуела

Свят

30 декември 2025, 21:11
С ъединените щати обявиха санкции, насочени срещу търговията с дронове между Иран и Венецуела. Тази стъпка идва в момент, когато Вашингтон засилва натиска срещу президента на Венецуела Николас Мадуро.

Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на 10 лица и организации, базирани във Венецуела и Иран, по въпроси, включващи закупуването на дронове, проектирани в Иран, опити за набавяне на химикали, използвани за балистични ракети, и др.

САЩ с нови санкции за ирански компании, произвеждащи дронове за Русия

„Финансовото министерство държи Иран и Венецуела отговорни за агресивното и безразсъдно разпространение на смъртоносни оръжия по целия свят“, заяви Джон Хърли, заместник-министър на финансите, отговарящ за тероризма и финансовото разузнаване.

„Ще продължим да предприемаме бързи действия, за да лишим онези, които позволяват на военно-промишления комплекс на Иран достъп до финансовата система на САЩ“, добави той, цитиран от АФП.

Санкциите бяха обявени, след като администрацията на президента Доналд Тръмп засили натиска върху Мадуро, който обвини американския лидер, че се стреми към смяна на режима.

На 29 декември Тръмп каза, че САЩ са нанесли удар и са унищожили пристанище за предполагаеми венецуелски кораби, превозващи наркотици, в рамките на първата сухопътна операция от военната кампания срещу трафика от Латинска Америка.

Нови мащабни санции срещу Иран

Американското министерство на финансите заяви, че най-новите му действия се основават на неговите разпоредби за неразпространение в подкрепа на повторното налагане на санкции от ООН и други ограничения срещу Иран.

Министерството настоя, че програмите на Иран за безпилотни летателни апарати и ракети „заплашват персонала на САЩ и съюзниците им в Близкия изток и дестабилизират търговското корабоплаване в Червено море“.

Сред засегнатите са венецуелската компания Empresa Aeronautica Nacional SA и нейният председател, за които Министерството на финансите на САЩ заяви, че са придобили дронове, проектирани в Иран.

„Продължаващото доставяне на конвенционални оръжия от Иран на Каракас е заплаха за интересите на САЩ в нашия регион“, посочи Томас Пигот, говорител на Държавния департамент. Той отбеляза, че венецуелската фирма е „допринесла за продажбата на бойни дронове на стойност милиони долари“.

САЩ удариха пристанище във Венецуела, обяви Тръмп

„Посочените днес организации и лица показват, че Иран активно разпространява своите бойни безпилотни летателни апарати и продължава да закупува артикули, свързани с ракети, в нарушение на ограниченията на ООН“, добави той.

