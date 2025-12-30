Защо Дженифър Лопес все още не излиза с никого година след развода с Бен Афлек

Д женифър Лопес не е готова да се завърне в света на запознанствата.

Близо година след като поп звездата и четвъртият ѝ бивш съпруг Бен Афлек финализираха развода си, Лопес в момента не излиза с никого.

„За нея всичко е свързано с работата и децата“, сподели източник пред People за певицата, която има 17-годишните близнаци Макс и Еме с третия си бивш съпруг Марк Антъни.

„Тя изглежда щастлива и доволна“, добави източникът.

Новината, че Лопес все още е сама, идва месеци след като тя разкри, че никога не е била „истински обичана“.

„Това, което научих, е, че не е въпросът в това, че не съм обичана, а в това, че те не са способни. ... Те нямат това в себе си“, сподели тя по време на разговор с Хауърд Стърн през октомври. „Те трябва да ценят малкия човек в себе си. Трябва да го обичат.“

Изпълнителката на „On The Floor“ каза, че бившите ѝ партньори, сред които са четирима различни съпрузи, са ѝ дали „това, което са имали“.

„Те ми дадоха всичко, всеки път – всички пръстени, всички неща, които някога бих могла да поискам, нали? Опитаха се да ми дадат къщите, пръстените, брака – всичко“, обясни тя.

56-годишната Лопес подаде молба за развод от 53-годишния Афлек през август 2024 г. след две години брак. Бившите колеги от „Gigli“ уредиха развода си през януари.

Въпреки раздялата, Афлек и Лопес са запазили сърдечни отношения и са се появявали заедно публично няколко пъти.

Съвсем наскоро певицата се срещна с актьора и неговия 13-годишен син Самюъл за празнично пазаруване и обяд в Брентвуд, Калифорния.

Източник разкри пред People, че бившите съпрузи са се „срещнали и са ходили да пазаруват заедно“ и „изглеждали добре“. „Фокусът беше най-вече върху Сам“, добави вътрешният човек.

„Те пазаруваха подаръци в няколко луксозни магазина. Джен задаваше много въпроси и взе подаръци за децата на Бен. Те пристигнаха и си тръгнаха поотделно.“

Афлек споделя Самюъл, 16-годишната Серафина и 20-годишната Вайълет с бившата си съпруга Дженифър Гарнър. Те бяха женени от 2005 до 2018 г.