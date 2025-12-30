ЕЦБ изписа във Франкфурт: Добре дошла, България!

Свят

Инсталацията беше тествана днес

30 декември 2025, 22:18
Източник: EPA/БГНЕС

Е вропейската централна банка отбелязва присъединяването на България към еврозоната със светлинна инсталация върху южната фасада на основната си сграда във Франкфурт на река Майн, предаде БГНЕС.

Инсталацията беше тествана днес, 30 декември, и ще се прожектира от 1 до 11 януари 2026 г. Тя включва визуални елементи като символа на еврото, български евромонети и посланието „Добре дошла, България“.

Източник: EPA/БГНЕС

Проектът цели да подчертае значението на разширяването на еврозоната и да отбележи официалното приемане на България като нейния двадесети член.

Светлинното шоу ще бъде прожектирано върху стъклената фасада на седалището на ЕЦБ във Франкфурт, където всяка вечер в продължение на десет дни ще бъде изписано приветствието към страната ни.

България ще въведе еврото като официална валута от 1 януари 2026 г., след като изпълни всички критерии за членство и получи одобрение от Европейския съвет и Европейската централна банка. 

Източник: EPA/БГНЕС

 

Източник: БГНЕС    
Европейска централна банка България Франкфурт Въвеждане на еврото
