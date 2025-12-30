Крал Чарлз удостои Идрис Елба с рицарско звание

„Той няма да говори за Доли“ – тайната любов на звездата, която остана далеч от прожекторите

А ктьорите Идрис Елба и Синтия Ериво са сред наградените от крал Чарлз III в новогодишния му почетен списък, обявен в понеделник. Това е ежегодна традиция във Великобритания, която отличава личности с изявени постижения в своите области или с изключителни заслуги към общностите си, съобщава The New York Times.

Идрис Елба, носител на награда „Златен глобус“ и известен с ролите си в сериали като „The Wire“ и „Luther“, както и във филми като „Thor“, получава рицарско звание за заслуги към младите хора. Той води активна кампания за ограничаване на нарастващите нива на престъпления с ножове във Великобритания и през тази година участва в документален филм, в който обсъжда възможни решения заедно с краля и премиера Киър Стармър.

Синтия Ериво, носителка на награди „Тони“ и „Грами“, актриса и певица, която наскоро се появи във филмите „Wicked“, получава звание член на Ордена на Британската империя (MBE) за заслуги към музиката и драмата. След дебюта си на Бродуей в „The Color Purple“ преди десетилетие, Ериво се утвърди като една от най-изявените британски изпълнителки на своето поколение.

„Тазгодишният списък с наградите отбелязва най-доброто от Великобритания – хора, които поставят общото благо пред себе си, за да укрепят общностите и да променят живота“, каза Киър Стармър в изявление.

Във Великобритания всеки може да номинира кандидат за почетна награда. Премиерът и висшите министри от правителството правят препоръки към монарха, който взема окончателните решения.

Миналия месец Дейвид Бекъм, бившият капитан на английския национален футболен отбор, беше официално посветен в рицарство за приноса си към спорта и благотворителната дейност.

Не всеки избран приема отличието. През 2000 г. музикантът Дейвид Бауи отказа званието командир на Ордена на Британската империя (CBE), като обясни: „Наистина не знам за какво е“.

Някои дори върнаха отличията си, включително Джон Ленън, който през 1969 г. върна своето MBE в знак на протест срещу политиката на Великобритания в Нигерия и Виетнам, както и шотландският актьор Алън Къминг, който се отказа от своето преди две години в знак на протест срещу ролята на монархията.

Общо 1157 души получиха новогодишни почести тази година. Сред тях:

Няколко играчки от националния женски футболен отбор на Англия, който спечели Европейското първенство през 2025 г., получиха признание. Сарина Вигман, треньорката на отбора, беше удостоена с почетно звание дама. Лия Уилямсън, капитанът на отбора, получи орден OBE (по-рано CBE в някои контексти, но актуално OBE или подобно).

Кристофър Дийн и Джейн Торвил, британски танцьори на лед, спечелили олимпийски златен медал през 1984 г., бяха удостоени с рицарско и дамско звание за заслугите си към фигурното пързаляне и доброволческата дейност.

Най-възрастният носител е Джон Хърн, на 102 години, който получи медал на Британската империя за заслуги към джудото и общността в Североизточна Англия. Той е един от четиримата столетници в списъка.

Най-младият носител е 20-годишният Тоби Робъртс, който получи Орден на Британската империя (MBE). Той спечели златен медал по спортно катерене на Летните олимпийски игри в Париж през 2024 г.