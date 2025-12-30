Свят

Испания купува 30 изтребителя от Турция

Споразумението представлява важен етап за отбранителния сектор на Турция

30 декември 2025, 22:17
Испания купува 30 изтребителя от Турция
Източник: Getty Images

Т урция осигури най-голямата си досега сделка за износ на самолети, след като Испания избра да купи 30 изтребителя Hurjet, предава "Фокус".

Испанските военновъздушни и космически сили ще придобият самолетите в рамките на цялостна програма на стойност 2,6 милиарда евро, като доставките са планирани да започнат през 2028 г., обяви вчера президентът на отбранителната индустрия на Турция Халук Горгун.

Ердоган и Стармър подписаха договора за изтребителите Eurofighter Typhoon

Споразумението представлява важен етап за отбранителния сектор на Турция, който през последното десетилетие се позиционира като все по-конкурентен износител на военни технологии.

Договорът обхваща доставка на самолети, интегрирана усъвършенствана архитектура за обучение на пилоти, наземни симулационни и тренировъчни системи, инфраструктура, както и дългосрочна оперативна поддръжка.

САЩ пратиха на Турция договор за F-16

Hurjet е нов модел двуместен турски изтребител, представен през 2023 г. Самолетите са предназначени за трениране на пилоти и за близка въздушна поддръжка на пехотата. В Турция те трябва да заместят американските изтребители F-16C и тренировъчните Northrop T-38 Talon.

Източник: Фокус    
Турция Испания Hurjet
Последвайте ни
ЕЦБ изписа във Франкфурт: Добре дошла, България!

ЕЦБ изписа във Франкфурт: Добре дошла, България!

Внучката на Кенеди почина само на 35 години

Внучката на Кенеди почина само на 35 години

Пожар в блок в София, евакуираха 20 души

Пожар в блок в София, евакуираха 20 души

Опитът за убийство на Путин - операция под фалшив флаг?

Опитът за убийство на Путин - операция под фалшив флаг?

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Как да познаем на колко години е едно куче

Как да познаем на колко години е едно куче

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 4 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 4 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 4 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 4 дни

Виц на деня

Това, че след новогодишното парти ме цепи главата и не помня нищо, почти се понася. По-лошото е, че в офиса колегите съчуствено питат: "Шефът вика…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

САЩ обявиха санкции срещу Иран и Венецуела

САЩ обявиха санкции срещу Иран и Венецуела

Свят Преди 2 часа

Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на 10 лица и организации

Защитата на собственик на болница: Парите не са откраднати, а заприходени

Защитата на собственик на болница: Парите не са откраднати, а заприходени

България Преди 2 часа

Съдът потвърди парична гаранция от 100 хил. лв. за обвиняемия

Тревога в Истанбул, танкери се сблъскаха в Мраморно море

Тревога в Истанбул, танкери се сблъскаха в Мраморно море

Свят Преди 5 часа

На мястото незабавно са били изпратени спасителни екипи

<p>Грешка №1 по празниците, не я повтаряйте</p>

Грешка №1 по празниците, не я повтаряйте

Любопитно Преди 6 часа

Струва си да знаете как да сведете до минимум вредите от алкохолните напитки

Драма на лифт в Италия, ранени, близо 100 блокирани

Драма на лифт в Италия, ранени, близо 100 блокирани

Свят Преди 6 часа

Изглежда, че кабината е пристигнала на горната станция с прекалено висока скорост

Защо Дженифър Лопес все още не излиза с никого година след развода с Бен Афлек

Защо Дженифър Лопес все още не излиза с никого година след развода с Бен Афлек

Любопитно Преди 6 часа

Година след развода с Бен Афлек, Дженифър Лопес е щастлива сама и не излиза с никого, фокусирайки се върху работата и децата си - тя наскоро сподели, че бившите ѝ мъже никога не са я обичали истински, но двамата с Афлек запазват близки отношения

Кориандър

Тази подправка е супер здравословна, задължителна е за всяка кухня

Любопитно Преди 6 часа

Разберете защо трябва да включвате тази ароматна зелена съставка в диетата си всеки ден

Бойко Борисов: Парите вече не изтичат, а влизат в хазната

Бойко Борисов: Парите вече не изтичат, а влизат в хазната

България Преди 6 часа

Принц Уилям

Кралско богатство: Разкриха доходите на принц Уилям за 2025 г.

Любопитно Преди 7 часа

Ролята на принц Уилям като принц на Уелс е свързана със значителни финансови ресурси

Спряха всички влакове под Ламанша

Спряха всички влакове под Ламанша

Свят Преди 7 часа

Причината е прекъсване на електрозахранването

Откриха издирвания на Витоша млад мъж

Откриха издирвания на Витоша млад мъж

България Преди 8 часа

Той е контактен и в състояние, което му позволява да се придвижва

Какво застрашава децата по Нова година и как да ги предпазим

Какво застрашава децата по Нова година и как да ги предпазим

Любопитно Преди 8 часа

Могат да се идентифицират пет ключови области на безпокойство: рискове от хранително отравяне, пожароопасни декоративни елементи, използване на пиротехнически средства, измръзване и рискът дете да се изгуби в тълпата

Крал Чарлз удостои Идрис Елба с рицарско звание

Крал Чарлз удостои Идрис Елба с рицарско звание

Любопитно Преди 8 часа

Крал Чарлз III удостои Идрис Елба с рицарско звание за борба с младежката престъпност, а Синтия Ериво от „Wicked“ с MBE за музика и драма в новогодишния почетен списък за 2026 г., където са наградени още футболистки, фигуристи и общо 1157 души

Голяма авария в центъра на София, без парно и топла вода на Нова година

Голяма авария в центъра на София, без парно и топла вода на Нова година

България Преди 8 часа

Очаква се топлоподаването да бъде възстановено на 1 януари 2026 г.

Има ли лаптопът ни конкретен срок на живота си

Има ли лаптопът ни конкретен срок на живота си

Технологии Преди 9 часа

Според някои твърдения в интернет, лаптопите имат предопределена продължителност на своята работа преди да е нужен нов и този срок може да бъде разбран чрез няколко семпли проверки на състоянието

Пътувате с карта в София? Ето какво се променя около Нова година

Пътувате с карта в София? Ето какво се променя около Нова година

България Преди 9 часа

Промяната е временна и е свързана с техническите процеси по преминаването към новата валута

Всичко от днес

От мрежата

10 новогодишни късмета за котки

dogsandcats.bg

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg
1

Предстои ледена новогодишна нощ

sinoptik.bg
1

Оцелял от Мальовишката трагедия преди 60 години разказва

sinoptik.bg

Anti-aging без игли – кои са новите естествени алтернативи

Edna.bg

Поставяме ли наистина ново начало с Нова година – или просто си го обещаваме?

Edna.bg

Цената на Джак Грийлиш пада

Gong.bg

Кристиано Роналдо завърши годината с нов гол за Ал Насър

Gong.bg

„Добре дошла, България“ грейна върху сградата на ЕЦБ във Франкфурт (СНИМКИ)

Nova.bg

Евакуираха 20 души заради пожар в блок в София

Nova.bg