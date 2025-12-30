Испания купува 30 изтребителя от Турция

Т урция осигури най-голямата си досега сделка за износ на самолети, след като Испания избра да купи 30 изтребителя Hurjet, предава "Фокус".

Испанските военновъздушни и космически сили ще придобият самолетите в рамките на цялостна програма на стойност 2,6 милиарда евро, като доставките са планирани да започнат през 2028 г., обяви вчера президентът на отбранителната индустрия на Турция Халук Горгун.

Споразумението представлява важен етап за отбранителния сектор на Турция, който през последното десетилетие се позиционира като все по-конкурентен износител на военни технологии.

Договорът обхваща доставка на самолети, интегрирана усъвършенствана архитектура за обучение на пилоти, наземни симулационни и тренировъчни системи, инфраструктура, както и дългосрочна оперативна поддръжка.

Hurjet е нов модел двуместен турски изтребител, представен през 2023 г. Самолетите са предназначени за трениране на пилоти и за близка въздушна поддръжка на пехотата. В Турция те трябва да заместят американските изтребители F-16C и тренировъчните Northrop T-38 Talon.