Спряха всички влакове под Ламанша

Причината е прекъсване на електрозахранването

30 декември 2025, 15:48
Източник: EPA/БГНЕС

О ператорът на тунела под Ламанша "Гетлинк" съобщи, че движението на влаковете ще бъде постепенно възобновено този следобед, след като "Юростар" обяви, че спира всички влакове от и до Лондон поради прекъсване на електрозахранването.

„Във вторник сутринта (30 декември) възникна инцидент, свързан с прекъсване на електрозахранването на влаковете в тунела, което наложи техническа интервенция, която в момента се извършва по кабелите“, заяви говорител.

Движението трябва да бъде постепенно възобновено от 14:00 часа по Гринуич (16:00 българско време).

Източник: БГНЕС    
Тунел под Ламанша Гетлинк Юростар
