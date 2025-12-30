Спряха всички влакове под Ламанша

О ператорът на тунела под Ламанша "Гетлинк" съобщи, че движението на влаковете ще бъде постепенно възобновено този следобед, след като "Юростар" обяви, че спира всички влакове от и до Лондон поради прекъсване на електрозахранването.

Мълния спря временно влаковете под Ламанша

„Във вторник сутринта (30 декември) възникна инцидент, свързан с прекъсване на електрозахранването на влаковете в тунела, което наложи техническа интервенция, която в момента се извършва по кабелите“, заяви говорител.

Стотици бяха евакуирани от тунела под Ламанша

Движението трябва да бъде постепенно възобновено от 14:00 часа по Гринуич (16:00 българско време).