Защо трите деца на принц Уилям и Кейт Мидълтън не я посетиха в болницата

К ейт Мидълтън не се шегуваше, когато каза, че иска да „запази колкото се може повече нормалност за децата си“ на фона на здравословните си проблеми.

42-годишната Мидълтън беше изписана от болницата в понеделник, след като прекара почти две седмици, възстановявайки се от „планирана“ коремна операция – но трите ѝ деца не направиха никакви посещения в Лондонската клиника по време на нейния престой.

Източник каза пред Entertainment Tonight в сряда, че 10-годишният принц Джордж, 8-годишната принцеса Шарлот и 5-годишният принц Луис не са отишли ​​да видят майка си, защото двойката искала да се увери, че „рутината им не е нарушена“.

Why Prince William and Kate Middleton’s three children didn’t visit her in the hospital: report https://t.co/2EsL2qDeMb pic.twitter.com/pfQCvfTanb

Съобщава се, че Мидълтън и съпругът ѝ принц Уилям са решили, че е най-добре да „защитят“ децата си, „за да предотвратят тревогите“.

Въпреки че не са се виждали лично с Мидълтън, вътрешен човек каза, че се смята, че децата са се виждали чрез FaceTime с майка си, докато тя е отсъствала.

Според вътрешния човек Мидълтън е била „развълнувана“ да се върне вкъщи при децата и съпруга си, който според съобщенията „временно се е оттеглил от кралските си задължения, за да се грижи за жена си“, според ET.

Въпреки че децата на Мидълтън не се отбили в болничната стая, нейният тъст, крал Чарлз, я посети миналата седмица.

Съобщава се, че монархът я е посетил малко след като е бил приет за собствената си операция за лечение на увеличена простата, която е минала по план.

Казват ни обаче, че не само децата са били държани в неведение относно процедурата на Мидълтън, за която дворецът все още не е споделил повече подробности.

Източници казват, че дори най-близките помощници на Мидълтън не са знаели какво точно не е наред, тъй като принцът и принцесата на Уелс са искали да защитят личния си живот.

The Princess of Wales—who reportedly received a get well message from Prince Harry and Meghan Markle—is recuperating from abdominal surgery while Prince William focuses on their three children.https://t.co/pcEI9gz4LJ