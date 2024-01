Защо крал Чарлз разкри диагнозата си, а Кейт Мидълтън запази мълчание

С ъобщенията за здравето на Кейт Мидълтън и крал Чарлз се появиха в рамките на няколко часа, но с някои големи разлики.

В рамките на два часа след като дворецът Кенсингтън разкри „планираната коремна операция“ на принцеса Кейт на 17 януари, Бъкингамският дворец обяви, че кралят ще се подложи на операция за увеличена простата – новина, която той разкри, за да вдъхнови други мъже да се консултират с лекарите си. Коригиращата процедура за доброкачественото състояние е планирана за тази седмица, което води до временно отлагане на публичните му ангажименти.

Докато новините за здравето на Кейт бяха разкрити едва след операцията ѝ, съобщението на Чарлз дойде преди планираната процедура.

„Беше разумно да бъдем по-открити за това, тъй като в противен случай хората можеха да си помислят най-лошото“, казва вътрешен човек от двореца.

Като монарх здравето на Чарлз е от голямо значение. И решението му да подчертае диагнозата си вече оказа влияние: Неговото съобщение миналата седмица предизвика 1000% увеличение на търсенията за уголемяване на простатата на уебсайта на Националната здравна служба на Обединеното кралство.

Тъй като крал Чарлз избра прозрачност по отношение на диагнозата си, принцеса Кейт избра дискретност, изразявайки „желание да поддържа колкото се може повече нормалност“ за малките си деца принц Джордж, принцеса Шарлот, и принц Луи, според нейния кабинет.

Въпреки че планираната коремна операция на принцеса Кейт беше счетена за успешна и кралски източник каза, че се „справя добре“, нейният 10 до 14-дневен болничен престой и очакваното тримесечно възстановяване у дома предизвикаха безпокойство. Дворецът не е разкрил естеството на нейното състояние, но е уведомил, че не е рак.

„Принцесата на Уелс оценява интереса, който ще предизвика това изявление. Тя се надява, че обществеността ще разбере нейното желание да поддържа колкото се може повече нормалност за децата си; и желанието й личната й медицинска информация да остане поверителна“, се казва в изявлението на двореца.

Близки до принца и принцесата на Уелс казват, че семейният живот е приоритет на двойката. Сегашната ситуация не е по-различна.

41-годишният принц Уилям разчисти графика си, за да бъде до принцеса Кейт и да подкрепя семейството си, и не се очаква да възобнови обществените си задължения до няколко дни след като тя се завърне у дома. Той ще се грижи за децата заедно с дългогодишната бавачка Мария Тереза ​​Турион Борало и ще помага при взимането и оставянето на училище.

„Знаем, че те са много тясна семейна единица и той иска да бъде до тях“, казва Хардман, автор на The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy.

„Толкова голяма част от това, което правят за тези деца, е за нормализиране на живота и не ги кара да се чувстват като в специална позлатена клетка.“