"Тя напредва добре": Изписаха Кейт Мидълтън от болница

К ейт Мидълтън се завърна у дома в Уиндзор днес след двуседмичен престой в болница в Лондонската клиника след коремна операция.

42-годишната принцеса на Уелс не се очаква да изпълнява официални ангажименти до след Великден, когато съпругът ѝ принц Уилям ще изчисти графика си от официални задължения.

Кейт влезе в болница преди 14 дни, на 16 януари – кралските помощници казаха, че „напредва добре“ и сега ще продължи възстановяването си от дома.

