Дори най-близките съветници на Кейт Мидълтън не знаели за операцията

К ейт Мидълтън е „развълнувана“, че е у дома с децата си – след като дори най-близкият ѝ персонал бе държан в неведение относно коремната ѝ операция.

42-годишната принцеса на Уелс се завърна у дома в имението Уиндзор в понеделник след близо две седмици в болницата.

Дори най-близките ѝ помощници не знаели какво точно не е наред, казаха източници пред Page Six, тъй като тя и принц Уилям искали да защитят личния ѝ живот.

