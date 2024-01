Заради операцията на Кейт Мидълтън: Принц Уилям отлага ангажименти

П ринц Уилям ще бъде до съпругата си Кейт Мидълтън, докато тя се възстановява от коремната операция.

В сряда дворецът Кенсингтън обяви, че 42-годишната принцеса на Уелс е претърпяла "планирана коремна операция" предишния ден. Стана ясно, процедурата не е била ракова и съпругът ѝ е променил графика си, за да я подкрепи.

Prince William has postponed royal engagements to be by his wife Princess Catherine's side after her abdominal surgery.



