Защо почвената покривка на Земята е кафява?

П риродата разполага с голям арсенал от цветове.

Почвата съдържа минерали и други видове органична материя.

Скалите са съставени от минерали, а с времето вятърът ги руши, създавайки по този начин богата на минерали почвена покривка.

Минералите предопределят цвета на почвата.

Химичните съединения с участието на желязо например,придават червеникав цвят.

Хумусът придава на почвата тъмнокафяв цвят.

Хумусът в почвата се създава от органичните остатъци на растения и животни.

Ето защо тъмнокафявите почви са изключително плодородни.

Още видеа по любопитни теми ще откриете в канала на Vbox7 - Now You Know.

По темата Как ще съхраняваме данните си в бъдещето?

Какво да знаем за екзопланетите, наподобяващи Земята

Могат ли незрящите да виждат в съня си?

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуално съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.