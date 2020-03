Как ще съхраняваме данните си в бъдещето?

К арти с памет, хард дискове, магнитни ленти.

Всяко едно от тях е подходящо средство за съхраняването на информация в дигитална форма.

В близкото бъдеще обаче ще бъдат нужни милиарди магнитни летни, които да съхранят цялата информация, която човечеството е генерирало.

Натаниел Рокет и Хюнджун Парк не смятат, че това представлява проблем.

Тяхната идея е огромни масиви от информация да се кодират в ДНК-то.

Ето как може да стане това:

Буквите от съответния текст се трансформират в 4-буквения код на ДНК-то, съставен от буквите: A, G, C y T.

Използвайки тази последователност, изследователите изграждат ДНК-то.

Учените са развълнувани за новата система за съхраняване на данни и се надяват тя да бъде успешна.

