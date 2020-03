Какво да знаем за екзопланетите, наподобяващи Земята

Н аскоро откритата Proxima Centauri b е екзопланета, на която би могло да има живот.

Само на четири светлинни години разстояние, планетата обикаля около своята звезда в участък, познат с различни имена като „обитаема зона” или „Зоната на Златокоска”.

Именно там условията позволяват съществуването на вода в течно състояние.

Учените смятат, че това е едно от най-важните условия за наличието на живот.

До този момент са открити над 3500 екзопланети.

По-голямата част от тях биват засичани посредством наблюдение на звездата, около която обикалят в орбита.

Космическите телескопи, които предстои да бъдат въведени в експлоатация, ще изследват атмосферите на екзопланетите и ще търсят сигнали за наличието на живот.

Търсенето на извънземен живот навлиза в нов етап.

Още любопитна информация за екзопланетите и за други сфери на науката и живота ще откриете в канала на Vbox7 - Now You Know.

По темата Коя е тя? Горещата екзопланета, която се самоизяжда

17-годишен стажант в НАСА откри планета на третия ден от стажа си

Екзопланета, близнак на Земята, и още тайни открития, за които научихме

„До 50 г. ще знаем, че животът съществува навсякъде във Вселената”

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още любопитно съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.