Могат ли незрящите да виждат в съня си?

Н езрящите хора не могат да виждат в съня си, но изглежда, че те имат ясна представа за обозримия свят, се казва в новото видео на DW.

Незрящи трябва да платят непосилни суми, за да имат ток

Проучване показва, че хората, които са родени незрящи, са способни да рисуват по начин, който е много подобен на този на виждащите хора.

Калинка, която иска да види докъде може да стигне

Как е възможно това?

Смята се, че мозъците на незрящите хора преобразуват тактилните усещания (чувството за допир) в пространствени представи.

Това момче губи зрението си, но не спира да се бори за правата си

Повече вижте във видеото горе.

За още интересни и любопитни видеа посетете канала Now you know във Vbox7.

По темата Колко големи могат да станат черните дупки?

Защо обичаме да слушаме музика

Защо в открития космос всичко е черно?

Как Луната влияе върху климата на Земята?

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още любопитно съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.