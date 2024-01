Защо никой никога не е намирал човешки останки в „Титаник“

П овече от 111 години след потъването си "Титаник" продължава да очарова и изненадва човечеството. Например, знаете ли, че е намерен от екип, който се е преструвал, че търси останките на "Титаник"? Или че – въпреки това, в което интернет вярва – частично се е сринал, докато е потъвал? Или че двойка се е оженила на палубата на "Титаник" през 2001 г.?

Един такъв странен факт обиколи Reddit тази седмица – въпреки проучването на потопените останки от повторното им откриване през септември 1985 г. – на борда не са открити човешки останки.

„Не съм виждал човешки останки“, каза Джеймс Камерън, режисьор на филма „Титаник“, който е посещавал и изследвал потъналия кораб 33 пъти и твърди, че е прекарал повече време на "Титаник" от капитана му. Това посочва Камерън пред New York Times през 2012 г.

“Виждали сме дрехи. Виждали сме чифтове обувки, което предполага, че в един момент там е имало тяло. Но никога не сме виждали човешки останки", категоричен е той.

Това е вид факт, който изпраща теоретиците на конспирацията в лудост, но има напълно основателни причини, поради които не сме намерили телата на над 1500 души, загинали при потъването на кораба, смята той.

